«In piazza con noi» domani in castello per gli Internazionali femminili di tennis

In piazza con noi, dopo aver fatto tappa a Polpenazze del Garda, torna in città, per raccontare un altro evento sportivo e di aggregazione di grande impatto mediatico. Dopo la diretta del 25 maggio dal Centro Epas di San Polo in occasione della Bcf Dream Cup, domani mattina le telecamere di Teletutto si accenderanno alle 11 (con la musica di Piergiorgio Cinelli a fare da colonna sonora) sui campi in terra rossa del castello, in occasione degli Internazionali femminili di tennis, che da quindici anni portano a Brescia, grazie al Circolo tennis Forza e Costanza 1911, le atlete più forti al mondo. La finalissima è in programma proprio domani pomeriggio. Le sfide tra le campionesse iscritte al Torneo internazionale Carolina Zani Melanoma Foundation 2024 sono iniziate lunedì.

L’obiettivo extra sportivo

L’edizione 2024 del torneo è dedicata a Carolina, giovane e splendida ragazza, mancata a soli 27 anni a causa di un melanoma. Una dedica speciale che si fa dono, grazie alla sensibilità della mamma di Carolina, la signora Patrizia Ondelli, e attraverso la Fondazione da lei creata nel 2020, con l’obiettivo di fare tutto il possibile affinché altre vite non vengano spente, ma salvate grazie alla prevenzione. Prevenzione e sostegno concreto a chi, ogni giorno, affronta le sfide per combattere il melanoma, sia in ambito scientifico e della ricerca, sia nelle strutture sanitarie per garantire a chi è malato le migliori cure.

Il dolore che si trasforma in generosità è testimonianza preziosa che racconteremo nella nostra puntata, in onda in diretta proprio dal castello, circondati dalle grandi tenniste, dai ragazzi e dalle ragazze della Scuola Tennis Forza e Costanza 1911 (che con i suoi 200 allievi rappresenta una delle realtà più importanti del panorama bresciano) e dalle anime del torneo, la presidente del Circolo, Annamaria Capuzzi Beltrami, e il direttore degli Internazionali, il gardonese Alberto Paris.

Orgoglio e tenacia

«Anche quest’anno - dice la presidente Capuzzi Beltrami - il nostro torneo si inserisce tra i più importanti a livello nazionale sia per il cospicuo montepremi in palio, sia perché a sfidarsi sui nostri campi sono ancora le migliori giocatrici al mondo. Il torneo è ormai appuntamento imperdibile di inizio estate e motivo di grande orgoglio non solo per chi ama il tennis, ma per tutti i bresciani, visto che porta il nome della nostra città nel mondo».

«Come ogni anno - aggiunge il direttore Alberto Paris - ritrovare le sinergie organizzative ed economiche per riconfermare un appuntamento di tale caratura non è sicuramente facile ma la tenacia, la passione e il lavoro di squadra ci hanno portato di nuovo qui, con ancora più entusiasmo e partecipazione. La splendida cornice del castello di Brescia è la rappresentazione di importanti traguardi e risultati sia in campo sportivo che di rilevanza sociale di una società storica e gloriosa di Brescia quale è Tennis Forza e Costanza 1911».