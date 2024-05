A Brescia gli Internazionali di tennis scendono in campo per la prevenzione del melanoma

Gli Internazionali di tennis in campo per la prevenzione del melanoma, tumore cutaneo tra i più diffusi. Il torneo femminile in Castello dal 27 maggio al 2 giugno rinuncia ad uno sponsor e intesta la quindicesima edizione alla Fondazione Carolina Zani.

La novità è stata presentata a palazzo Loggia dall’assessore allo Sport del Comune Alessandro Cantoni, dai vertici della società organizzatrice, la Forza e Costanza (con la presidente Annamaria Capuzzi Beltrami e il direttore del torneo Alberto Paris), e dalle guide dell’ente benefico (la fondatrice Patrizia Ondelli ed il presidente del cda Enrico Zampedri). E la Fondazione Carolina Zani farà un gesto concreto per far passare il messaggio, mettendo a disposizione dispenser di creme solari per giocatrici e spettatori.

In Loggia la presentazione degli Internazionali di tennis - © www.giornaledibrescia.it

Ingresso gratuito

Quanto all’aspetto sportivo, l’ingresso al torneo sarà come sempre gratuito sui campi in terra rossa del Forza e Costanza in città e all’open femminile. Con un montepremi di 60mila dollari, la kermesse cresce ulteriormente di valore visto che la lista d’ingresso al tabellone principale vede attualmente come testa di serie numero 1 la giapponese Moyuka Uchijima, 110 al mondo, ed il taglio è alla 175esima posizione della classifica.