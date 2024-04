In Piazza con noi arriva a Gavardo per la «Festa di maggio»

A Gavardo è tornata la «Festa di maggio» e oggi, sul Comune valsabbino, si accenderanno anche le telecamere di «In Piazza con noi». L’appuntamento è su Teletutto, in diretta dalle 11 (visibile al canale 16 del digitale terrestre o in questo contenuto) dal centro sportivo Karol Wojtyla per vivere la festa della comunità e immergersi nella rassegna editoriale «Un ponte di libri», riproposta per il secondo anno, dopo lo straordinario successo della prima edizione.

La proposta per questo 2024 è ancor più ricca e coinvolgente rispetto alla precedente e vedrà protagonisti, oltre ai libri che saranno in bella mostra negli stand di editori indipendenti provenienti da tutta Italia, importanti autori che dialogheranno anche con gli studenti delle scuole, mostre, laboratori, convegni, spettacoli e concerti.

Ma nella diretta di «In Piazza con noi» racconteremo la bellezza e le eccellenze di Gavardo anche dal punto di vista gastronomico. Per tutte le giornate della fiera (fino a mercoledì), infatti, i ristoranti locali torneranno a proporre un menù con i piatti della tradizione a prezzo fisso. Un’ottima occasione per degustare prelibatezze, visitare il paese, vivere la Fiera, passeggiare tra gli stand della rassegna editoriale e conoscere una comunità solida e solidale, viva e vivace.