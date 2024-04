Al via a Gavardo la rassegna «Un ponte di libri»

Al via sabato 27 aprile la seconda edizione della rassegna «Un ponte di libri», promossa dal Comune di Gavardo e da Liberedizioni nell’ambito della 66esima «Festa di maggio». L’appuntamento è al Palafiera Ziglioli del centro sportivo Karol Wojtyla in viale Avanzi. Fino a mercoledì primo maggio si potranno visitare gli stand di editori indipendenti provenienti da tutta Italia, ma anche partecipare a presentazioni e incontri con gli autori, mostre, laboratori, convegni, spettacoli, concerti.

Ospiti e appuntamenti

Tra gli ospiti più attesi, Stefano Massini, che domenica 28 alle 19 dialogherà con Nunzia Vallini a proposito del suo ultimo libro, «Mein Kampf. Da Adolf Hitler», e Giovanni Grasso, giornalista, scrittore e autore televisivo italiano, consigliere per la stampa e la comunicazione del Presidente della Repubblica, che mercoledì primo maggio, sempre alle 19, parlerà con Marcello Zane del romanzo «L’amore non lo vede nessuno».

Non mancheranno eventi collaterali, dalla festa delle associazioni a tornei ed esibizioni sportive, alle proposte gastronomiche di «Gavardo in tavola», che coinvolgono i ristoranti locali. A «Un ponte di libri» ci sarà anche Teletutto presente con le sue telecamere domenica 28 dalle 11 per una puntata di «In piazza con noi».