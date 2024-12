«In piazza con noi» arriva a Gardone: la Valtrompia si racconta

Prima volta a Gardone, questa domenica 15 dicembre, per «In Piazza con noi», la popolare trasmissione di Teletutto che racconta il territorio bresciano.

Cuore della Valtrompia

La città di 12mila anime è cuore pulsante della storia politica, economica, culturale, sociale, religiosa della Valle Trompia. «Torno alla vita amministrativa nel solco dei padri fondatori della comunità gardonese, Angelo Grazioli e Gianni Bondio – dice il sindaco Giuliano Brunori – che sono stati tra i miei predecessori. Figure nobili – aggiunge – che hanno avuto ruoli importanti nel mondo politico e sociale di tutta la provincia».

Nelle parole del sindaco è racchiuso tutto il valore di un passato che va fatto vivere alle nuove generazioni. «È quel senso di appartenenza che è andato perduto che desidero recuperare nei cittadini – dice – unitamente a quell’orgoglio di essere e sentirsi parte attiva della comunità gardonese».

La puntata

Il nome di Gardone Val Trompia è conosciuto nel mondo grazie alla Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, prossima a festeggiare i cinquecento anni di storia. Con la disponibilità del presidente Franco Gussalli Beretta visiteremo la collezione privata all’interno di Villa Beretta per ripercorrere le tappe salenti della storia dell’azienda e raccontare il forte legame con il territorio e i suoi lavoratori.

Parleremo anche di una storia di lavoro, passione, ingegno e generosità, quella di Cesare Giovanelli e lo faremo con la figlia Marì, proprio nella «Bottega incisioni» di Magno che, in 70 anni di storia, ha aperto gratuitamente le porte per permettere ad allievi giunti da ogni dove, di «imparare il mestiere».

Radici

«Siamo come alberi. Quello che si vede di noi sono il tronco e i rami – dice il sindaco Giuliano Brunori, eletto lo scorso giugno – ma quello che fa grande un albero sono le sue radici. E sono proprio le nostre radici che dobbiamo recuperare affinché l’albero possa essere sempre più rigoglioso».

Gli fa eco don Piero Minelli, già curato negli anni ’90 e oggi parroco delle tre parrocchie San Marco Evangelista di Gardone Val Trompia, San Giorgio della frazione di Inzino e di San Martino di quella di Magno: «L’impegno dei cattolici gardonesi nelle istituzioni ha lasciato un segno importante nella storia della comunità che si è sempre fatta carico delle problematiche altrui con grande generosità, testimoniando – sottolinea – quell’essere “figli dell’oratorio” che è scritto nel dna della maggior parte dei gardonesi».

Natale e mercatini

Il Natale è quest’anno a Gardone Val Trompia festa di gioia e comunità tutta dedicata ai bambini e alle famiglie. Per loro c’è, al Parco del Mella, una pista di pattinaggio sul ghiaccio e, nel corso della diretta, verranno inaugurati i Mercatini di Natale per completare il «Villaggio on ice».

Una mattinata di grande emozione che sarà arricchita dalla presenza della soprano gardonese Alessia Pintossi, dal Coro Inzino e dalla Banda locale.

Sarà una grande festa per Gardone Val Trompia e siamo certi che in tantissimi ci raggiungeranno per sorridere a un nuovo inizio.