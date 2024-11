A Gardone Valtrompia arriva una pista di pattinaggio su ghiaccio

Al parco del Mella di Gardone per la prima volta si potrà pattinare sul ghiaccio. Da venerdì 22 novembre e fino al 12 gennaio una pista di 24 metri per 10 accoglierà grandi e piccini; a 850 di questi, bambini e i ragazzi della primaria e della secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo della cittadina valtrumplina, verrà donato un biglietto omaggio per una pattinata gratis.

La pista, in un certo senso, è a sua volta un dono alla popolazione che alcune aziende locali e privati cittadini hanno voluto fare per le festività natalizie. Dopo aver risposto alla manifestazione di interesse del Comune, infatti, hanno dato un contributo in denaro per l’installazione e il mantenimento della pista che, quindi, risulta essere a costo zero per l’ente locale.

Il dono

«Ci piaceva l’idea di ridare un senso del Natale anche a livello pubblico e al nostro parco del Mella - spiega il sindaco Giuliano Brunori -, quindi ci siamo messi al lavoro per intercettare realtà che volessero aderire economicamente al progetto». In cambio le aziende avranno un banner pubblicitario sui lati della pista, che di notte è illuminata con luci natalizie. ​​​​​​ Si potrà iniziare a pattinare già venerdì, ma l’inaugurazione ufficiale è stata fissata per sabato alle 14.30.

Un’ora di pattinaggio, con noleggio incluso, ha un costo di 10 euro. Dal lunedì al venerdì l’apertura è dalle 14 alle 20, mentre il sabato, la domenica e le festività dalle 10 alle 22.

«Volevamo proporre un’attrazione che potesse far divertire i più grandi e i più piccoli senza distinzione - spiegano l’assessore alla Comunicazione Angelo De Gasperi e i consiglieri Flavio Cottali (Attività produttive) e Donatella Cerlini (Valorizzazione dei centri storici) -, un modo nuovo, diverso e più coinvolgente, per vivere le festività natalizie ormai alle porte».

A coronamento della pista il 15 dicembre apriranno, sempre al parco del Mella, anche i mercatini natalizi. «Quel giorno avremo le telecamere di Teletutto per la trasmissione "In Piazza con noi" e al momento del taglio del nastro sarà nostra ospite la soprano Alessia Pintossi, nostra concittadina, che canterà per noi».