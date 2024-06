«In Piazza con noi» accende i riflettori a Desenzano, capitale dei grandi eventi del Garda

Desenzano, la capitale dei grandi eventi del Garda, ha ospitato le telecamere di «In Piazza con noi» dopo il passaggio della Mille Miglia. La puntata della trasmissione di Teletutto, in onda dalle 11 alle 12.30, ha inaugurato il ricchissimo cartellone dell’estate 2024.

Da piazza Cappelletti, cuore della città affacciata sulla suggestiva passeggiata a lago, i riflettori si sono accesi sull’estate desenzanese che è pronta a brillare e a far luce su tutto il Garda. In calendario 270 appuntamenti tra serate culturali, feste di piazza, il cinema, gli spettacoli in castello e la rassegna «Notti di note» con sei appuntamenti organizzati in tutte le piazze del centro storico e ancora i concerti tributo, il primo dei quali ad Eros Ramazzotti, in programma proprio ldomenica sera a San Martino della Battaglia.

Turismo, cultura, sport

Desenzano è sempre in fermento e ha ripercorso con «In Piazza con noi» un anno straordinario, fatto di successi in ambito turistico, culturale e soprattutto sportivo, in particolare con la Colnago Cycling Festival dello scorso aprile, trasmessa in diretta su Teletutto il pomeriggio di domenica 7, l’arrivo della 14esima tappa del Giro d’Italia, che ha fatto registrare in una sola giornata 250mila presenze, sino all’attesissimo passaggio di oggi delle auto storiche della 1000 Miglia sul lungolago.

È un successo che cresce anno dopo anno, e non solo d’estate, perché Desenzano è bella da vedere e da vivere tutto l’anno, anche grazie ai tanti eventi organizzati dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Guido Malinverno. La città gardesana è peraltro cresciuta non solo in ambito turistico, ma anche demografico proprio grazie alla varietà e qualità dei servizi offerti.

«Negli ultimi anni – ha detto l’assessora Stefania Lorenzoni – la crescita turistica è esponenziale e in questo 2024 auspichiamo, con fiducia, di riuscire a superare il milione di presenze, raggiunto lo scorso anno. Un record che ci riempie d’orgoglio e che ci spinge ogni giorno a fare sempre di più e meglio».