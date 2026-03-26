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«In Piazza con noi» a Sabbio Chiese tra lavoro, volontariato e cultura

Ubaldo Vallini
Domenica la trasmissione di Teletutto si snoderà tra l’antica Rocca e il centro del paese simbolo della Valle Sabbia
Con i conduttori il sindaco Onorio Luscia e la vice Elena Cerqui - © www.giornaledibrescia.it
Con i conduttori il sindaco Onorio Luscia e la vice Elena Cerqui - © www.giornaledibrescia.it
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Dopodomani, domenica 29 marzo, Sabbio Chiese sarà protagonista su Teletutto con una nuova puntata di «In Piazza con noi», trasmissione dedicata ai territori e alle loro eccellenze, realizzata in collaborazione con la Provincia di Brescia e Brescia Eventi, che per l’occasione andrà in onda in diretta dalla piazza del Municipio. Una scelta significativa: la piazza rappresenta da sempre il cuore della comunità, il luogo dell’incontro, del confronto e della vita quotidiana. Ed è proprio da qui che partirà il racconto di Sabbio Chiese, paese simbolo della Valle Sabbia, capace di coniugare tradizione, lavoro e coesione sociale.

Il programma

La mattinata si aprirà alle 10 con il collegamento in diretta su Radio Bresciasette, mentre alle 11 ci sarà spazio per la trasmissione televisiva su Teletutto. A condurre saranno Elisabetta Del Medico e Marco Recalcati, affiancati dallo showman Giorgio Zanetti, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra storie, volti e realtà del territorio. Nei giorni scorsi la troupe di Teletutto ha già fatto tappa a Sabbio Chiese per realizzare una serie di servizi e approfondimenti che arricchiranno la puntata: un lavoro preparatorio che è partito dall’antica Rocca, simbolo storico del paese, per poi toccare altri luoghi significativi e realtà rappresentative della comunità. Un doppio appuntamento che porterà sotto i riflettori le peculiarità del territorio: il tessuto produttivo, caratterizzato da una diffusa presenza di piccole e medie imprese, il ruolo fondamentale del volontariato e dell’associazionismo, e la vitalità di una comunità che continua a investire in relazioni, cultura e partecipazione.

Le voci del territorio

Nel corso della trasmissione verranno ascoltate le voci dei protagonisti locali: amministratori, rappresentanti delle realtà economiche e sociali, cittadini. Un racconto corale che metterà in luce non solo i punti di forza, ma anche le sfide che attendono il territorio, a partire dal lavoro, dai servizi e dal coinvolgimento delle nuove generazioni. «In Piazza con noi» sarà quindi non solo una vetrina, ma anche un’occasione per riflettere sul presente e sul futuro di Sabbio Chiese e, più in generale, delle comunità della Valle Sabbia. L’invito è rivolto a tutta la cittadinanza: partecipare in piazza e seguire la diretta significa contribuire a raccontare l’identità di un territorio che ha ancora molto da dire.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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