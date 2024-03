In Piazza con noi a Roè Volciano, il «balcone sul Garda»

Il viaggio di In Piazza con noi prosegue questa domenica facendo tappa a Roè Volciano, terra di valle, di lago e di collina. Un luogo ricco di storia e di bellezza, un vero e proprio balcone che si affaccia sul Garda. Roè Volciano è stato per noi una piacevole scoperta, mai prima d’ora abbiamo acceso le nostre telecamere sul Comune guidato da Mario Apollonio e siamo felici di raccontare ai nostri telespettatori la ricchezza culturale, ambientale, economica, sociale che abbiamo «toccato con mano».

Tra le vie

Passeggiando per le vie di Roè Volciano con il primo cittadino abbiamo avuto la possibilità di conoscere da vicino anche i cittadini, di tutte le età, per i quali il sindaco è semplicemente Mario. «Ho un rapporto speciale con ognuno di loro - ci dice - e sono sempre disponibile ad ascoltare anche il problema più piccolo e a risolverlo nel più breve tempo possibile. I miei cittadini sono la mia forza. Senza il loro sostegno non avremmo potuto raggiungere obiettivi importanti che sono sotto gli occhi di tutti e che hanno cambiato il volto e la storia del paese. Roè Volciano è oggi più vivibile, più sicuro, più bello. Ed è anche divenuto meta turistica».

Una vocazione impensabile sino a qualche anno fa, espressa grazie alla creazione dell’assessorato al Turismo guidato da Stefania Tuana. «Abbiamo percorso tanta strada in questi cinque anni - racconta - perché abbiamo sempre creduto nella bellezza del nostro paese. Una strada che hanno intrapreso ogni anno anche sempre più turisti che hanno scelto Roè Volciano come base per scoprire il lago di Garda e la Valsabbia, grazie alla nascita sul territorio di numerosi bed and breakfast. «È un turismo di nicchia - ribadisce l’assessore Tuana - adatto a chi ha voluto conoscere anche le bellezze del nostro paese, in particolare l’incantevole Chiesa di San Pietro in Vincoli e la ristrutturata Cappella del Cotonificio (ex chiesetta De Angeli Fua) dove oggi si celebrano anche matrimoni civili».

Il Comune, con il sostegno delle attività commerciali del paese, ha realizzato una dettagliata guida cartacea e due app per agevolare i turisti nelle visite, percorrendo sentieri o piste ciclabili e permettendo loro di raggiungere agevolmente anche luoghi storici e da poco riaperti al pubblico, ad esempio i bunker che hanno protetto i cittadini di Roè durante le guerre mondiali.

L’appuntamento in tv

Le telecamere di Teletutto si accenderanno dalle 11 dal sagrato della chiesa parrocchiale, luogo di rara suggestione. «Se questa chiesa è così bella ed è posta in un questo luogo così bello - dice il prevosto don Roberto Guardini rivolgendosi alla sua gente - come comunità dobbiamo essere altrettanto belli per risplendere di bellezza dappertutto. Vorrei tanto che la comunità cristiana di Roè Volciano possa mostrarsi per quello che davvero è, una comunità credibile, di credenti che vivono la propria fede nella bellezza nella quale sono inseriti».