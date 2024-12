«In piazza con noi» a Pontoglio tocca quota 300

Giornata speciale, quella di domenica, per «In piazza con noi». Sarà infatti la puntata numero trecento. Un compleanno, un traguardo importante per la trasmissione di Teletutto e per tutti coloro (sindaci, amministratori, sostenitori) che insieme all’Editoriale Bresciana hanno compiuto questo viaggio iniziato nel 2014.

I sindaci e i cittadini dei comuni bresciani che ci hanno ospitato hanno sempre spalancato le porte e accolto con grande entusiasmo la nostra «squadra» per aiutarci a mettere in luce quanto di più bello avevano da far conoscere e mostrare.

Abbiamo creato legami solidi e soprattutto abbiamo costruito «ponti» di amicizia, abbiamo dato voce alla gente, abbiamo toccato con mano la vita e la quotidianità delle persone. Ci siamo arricchiti, professionalmente e umanamente.

Un grazie cumulativo

Domenica festeggeremo con gli amici di Pontoglio un compleanno per noi di grande significato, segno e simbolo di un’affezione che i nostri telespettatori e lettori ci hanno dimostrato nel tempo e che è cresciuta di settimana in settimana. A tutti va il nostro grazie. Quella che vivremo a Pontoglio sarà un’autentica festa di piazza e di comunità, sarà la festa per i bambini «Aspettando santa Lucia». Il sindaco Alessandro Pozzi con la sua vice Debora Stabile e il presidente dell’associazione commercianti Roberto Manenti sono un vulcano di idee e di entusiasmo. Con loro abbiamo preparato una puntata che ci catapulterà nel Natale.

Diretta

Musica, danza, cultura, tradizioni, buona cucina, animazione e gioco saranno al centro della nostra diretta che inizierà alle 11. Tutto è pronto e studiato nei minimi dettagli, l’unica incognita è il meteo. Se non pioverà (come purtroppo invece le previsioni indicano) saremo nella bella piazza antistante il Comune, addobbata a festa e piena di mercatini che coloreranno anche le altre vie del centro storico, altrimenti ci sposteremo al Palabosco.

Per Pontoglio sarà comunque una giornata di festa. Il programma è ricchissimo: musica, street food, animazione, giochi, intrattenimento per tutta la giornata, l’arrivo di santa Lucia alle 18 e l’estrazione dei premi della lotteria. La nostra diretta sarà solo parte di questa grande giornata piena di eventi e sarà occasione per presentarvi non solo i pontogliesi e le bellezze artistiche, culturali e monumentali del paese, ma anche l’eccellenza culinaria del casoncello «De.Co».

Legato alla tradizione popolare ed in particolare alla festa di sant’Antonio che si celebra il 17 gennaio, il casoncello, piatto principe delle tavole dei pontogliesi ha saputo conquistare negli anni la denominazione «De.Co», ottenuta nel 2019.

La signora Giuliana Gaibotti, vincitrice del concorso lanciato nel 2018 per decretare la migliore ricetta e oggi divenuta l’unica che garantisce la «De.Co», ha preparato per noi e per i nostri telespettatori, con l’aiuto dei figli Paolo e Irene i gustosi casoncelli, proprio come faceva mamma Ninì, storica e apprezzata ristoratrice pontogliese. Una bella storia di famiglia oltre che di tradizione ed eccellenza culinaria, tutta da raccontare per entrare con gioia ed emozione nell’atmosfera natalizia.