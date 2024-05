«In piazza con noi» a Polpenazze per la Fiera del vino

«In piazza con noi», dopo aver raccontato la straordinaria e partecipatissima Adunata nazionale degli Alpini di Vicenza, torna in diretta questa domenica da Polpenazze per raccontare la 72esima edizione della Fiera del vino.

«Bentornati nel nostro splendido borgo che tra poche ore si animerà - dice la sindaca Maria Rosa Avanzini, accogliendoci come ogni anno con cordialità e simpatia - per il ritorno della nostra splendida fiera dedicata al vino, ai sapori e alle tradizioni della Valtenesi. Stiamo vivendo i giorni che ci separano alla festa con grande entusiasmo, orgogliosi di portare in fiera 25 cantine e oltre duecento etichette di degustazione. L’edizione 2023 ha fatto registrare numeri da record - aggiunge - e siamo pronti a brindare ad un nuovo successo».

Difficile non essere d’accordo con la sindaca, basta infatti scorrere l’elenco degli espositori e dei vini che ognuno di loro porterà in degustazione, per capire che il successo di questa 72esima edizione è già scritto.

I preparativi

Piazzi Biolchi è in fermento, in tanti sono al lavoro per allestire i chioschi che ospiteranno i produttori e i loro vini. Non ci si abitua mai alla bellezza della piazza di Polpenazze che racchiude da un lato la splendida parrocchiale, dall’altro l’imponente Castello e che si affaccia sul balcone che permette di ammirare l’incanto della Valtenesi e del Garda.

«Abbiamo la fortuna di avere e vivere in un territorio unico - sottolinea la sindaca Avanzini - e auspichiamo di essere inseriti al più presto nell’elenco dei Borghi più belli d’Italia. Abbiamo avanzato la richiesta alla Commissione e attendiamo fiduciosi la risposta cogliendo nel frattempo l’opportunità che la nostra fiera ci offre in questo lungo weekend per far conoscere ed apprezzare Polpenazze».

Venerdì alle 18 il via alle degustazioni dei vini

Dalle 19 l’apertura della Corte degli assaggi, allestita nella nuova location al «Giardino sotto le mura» con discesa direttamente da Piazza Biolchi. Già dalla prima serata di festa ad animare il castello saranno Fulvio Marini e Ruggero Tavelli con musica e dj set. Sabato l’apertura dei punti ristoro e food truck e l’inaugurazione, in sala consiliare, della mostra degli artisti locali. Domenica il giorno clou con l’inaugurazione alle 9.30 e dalle 11, su Teletutto, la nostra diretta che sarà aperta dalla musica della Banda di Polpenazze del Garda.