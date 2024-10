«In Piazza con Noi» a Padernello con gli artigiani di oggi e domani

Uno splendido castello e un animatissimo borgo nella Bassa, dove tra gli strumenti della loro antica manualità si affaccendano di pellettieri, tessitori, tipografi, pasticceri, panificatori, norcinieri. Non è la rievocazione di un «piccolo mondo antico», ma una realtà viva e ben piantata nel presente, protagonista della puntata di domenica 6 ottobre di «In piazza con Noi», il programma di Teletutto condotto da Clara Camplani e Marco Recalcati: si tratta del castello e del borgo di Padernello, rinati come luogo dell’artigianato grazie a un progetto che in pochi anni ha dato nuova vita alla frazione di Borgo San Giacomo, a partire da un’idea di Fondazione Castello di Padernello.

Tanti laboratori

Un progetto di riqualificazione del borgo cominciato nel 2017 col nome di «Verso il borgo», poi diventato «Laboratorio Padernello», sostenuto da una rete che comprende, tra le tante realtà, Associazione artigiani, Gruppo Foppa, Fondazione Provincia di Brescia, Camera di Commercio di Brescia, CasArtigisani di Lodi, Provincia di Brescia e Regione.

Per celebrarne il percorso, far scoprire alla cittadinanza il mondo dell’artigianato e gettare un ponte verso il futuro delle professioni artigiane, ieri il borgo ha ospitato «Un giorno che ne racconta altri 365», con tanti laboratori per far scoprire cosa si svolge tutto l’anno a Padernello, divenuto anche centro per la formazione di giovani artigiani.

In Piazza con Noi a Padernello - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

«È un sogno che si realizza – ha detto il presidente di Fondazione Castello di Padernello Domenico Pedroni –, creare qui lavoro per i giovani è stata sempre la nostra ossessione». Urge infatti passare il testimone di lavori che altrimenti scomparirebbero, come ha ricordato Mauro Marenda, presidente dell’Associazione artigiani di Brescia: «Senza i giovani l’artigianato tende a morire». Motivo per cui Laboratorio Padernello ha il pieno sostegno della Regione, ha spiegato l’assessora regionale a istruzione, formazione e lavoro Simona Tironi: «È una best practice che abbiamo responsabilità di replicare in altri territori – ha detto –, per trasmettere ai giovani la passione».

Gli artigiani

Durante la trasmissione, tanti artigiani si sono alternati ai microfoni di Teletutto per raccontare la propria professione, come il giovane Marco Castellini della cartiera artigiana di Toscolano Maderno Mc Paper, che ha riscoperto la produzione manuale della carta: «La tradizione di Toscolano Maderno nella carta fatta a mano affonda nel 1300 – ha detto –, noi l’abbiamo ripresa e attualizzata».

Il presidente del Sindacato panificatori Francesco Mensi ha invece ricordato le difficoltà di ricambio generazionale del suo settore: «Ci sono parecchi posti di lavoro –ha detto –, il problema grosso è reperire chi ci lavora».

Nuove tecnologie

La giornata di festa è stata infine un’opportunità per affrontare il tema del rapporto tra l’artigianato e le nuove tecnologie, tra cui l’intelligenza artificiale, di cui si è discusso in una tavola rotonda. Se per l’ad del Gruppo Foppa Giovanni Lodrini «i giovani possono aiutarci a capire quanto è utile l’ia per il nostro futuro», il direttore generale di Innexhub Cristina Zanini ha sottolineato i vantaggi che può portare la digitalizzazione: «Può liberare le mani dell’artigiano da un contesto di profonda burocrazia per lasciargli la parte più vera di ciò che vuol dire essere artista».

Il «sogno» del borgo artigiano di Padernello, in cui tanti hanno creduto, continua però a evolversi, come ha sottolineato il direttore del Giornale di Brescia Nunzia Vallini: «Ci avevamo creduto, ci crediamo e continuiamo a crederci. Siamo in tanti e non siamo soli».