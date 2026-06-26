«In Piazza con Noi» a Capo di Ponte, nella culla dell’arte rupestre

Sarà Capo di Ponte la nuova tappa di In Piazza con Noi, la trasmissione itinerante di Teletutto che ogni domenica porta le telecamere nei paesi della provincia per raccontarne storia, tradizioni, comunità ed eccellenze. L’appuntamento, in diretta dalle 11, sarà con Marco Recalcati, Elisabetta Del Medico e Giorgio Zanetti, pronti ad accompagnare i telespettatori in un viaggio nel cuore della Valcamonica (replica alle 20.30).
Punto di riferimento
La puntata capontina si aprirà con l’esibizione della banda musicale e con l’introduzione del sindaco Ida Bottanelli, che presenterà il volto di una comunità conosciuta ben oltre i confini camuni per il suo patrimonio archeologico e culturale. Capo di Ponte è infatti uno dei luoghi simbolo dell’arte rupestre, con i suoi siti Unesco che custodiscono una memoria millenaria e che continuano a rappresentare un punto di riferimento per studiosi e visitatori.
La trasmissione darà voce anche a chi lavora ogni giorno per valorizzare questo patrimonio, tra guide didattiche, operatori culturali e progetti legati alla promozione del territorio. Non mancherà il racconto dei sapori e delle produzioni locali, con il formaggio Silter Dop, un approfondimento dedicato alla stagionatura, i casoncelli e i famosi «caicì» locali, tutti da gustare alla Mostra mercato di Pescarzo, e poi ancora il caseificio Cissva e i tartufi.
Comunità
La puntata entrerà anche nella vita delle frazioni e delle associazioni. Pescarzo sarà protagonista con un servizio dedicato e con la presenza delle ricamatrici e degli Amici di Pescarzo, testimonianza di un volontariato solido e sempre presente. Spazio anche alla Pro loco, agli eventi, alla pieve di San Siro e ai progetti culturali e turistici collegati a Visit Cemmo.
Come sempre, In piazza con Noi offrirà anche uno sguardo sul presente e sul futuro: dai progetti emblematici di Camunitas al Cfp Padre Marcolini, fino allo sport, con pallavolo e calcio della Capontina, e a sodalizi come il Gruppo Aragosta, in questo periodo impegnati nell’organizzazione della Run Aragosta.
Anche questa puntata è realizzata con il contributo della Provincia e della fondazione Provincia di Brescia Eventi, per un progetto finalizzato a valorizzare i piccoli borghi.