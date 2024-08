In pensione il comandante Tiberio

Il primo incarico a Brescia è stato alla stazione carabinieri San Faustino, come maresciallo sottordine, cioè vicecomandante. «Era il 1995 e praticamente c’era uno spacciatore ad ogni angolo di strada. Sono davvero contento che il quartiere abbia cambiato faccia e oggi sia un posto completamente diverso.

Resta il tema della convivenza con la movida ma non ci sono paragoni con la fine degli anni ’90».

A poche ore dal suo pensionamento, dopo 40 anni di servizio, il luogotenente carica speciale dei Carabinieri Gianpiero Tiberio, classe 1964, e dal 2009 comandante della stazione Lamarmora, racconta la città che ha visto cambiare e in cui ha deciso comunque di fermarsi a vivere. «Da pensionato mi dedicherò all’altra mia grande passione, il calcio, come osservatore e procuratore, ma resterò a vivere in questa città che mi ha conquistato».

Gianpiero Tiberio nel periodo in cui era alla stazione San Faustino si è occupato di due casi di cronaca che hanno segnato la storia recente della città, il delitto dei coniugi Donegani e l’uccisione della giovane Hina Salem, uccisa dai parenti perché voleva vivere all’occidentale. Nei 15 anni alla guida della stazione Lamarmora Tiberio ha visto il quartiere «crescere insieme alle tante attività economiche che hanno sede qui». Dal punto di vista sociale «ci sono strutture che accolgono immigrati appena arrivati oppure minori per la riabilitazione dopo un periodo di detenzione. C’è sempre stata una proficua collaborazione nella gestione di tutte le situazioni che si sono presentate, sia con noi sia tutte le altre realtà del quartiere». Ora Tibero ha raggiunto i limiti di età: «A Brescia mi sono sempre sentito accolto. È stato naturale scegliere di restare anche dopo il pensionamento».