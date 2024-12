In Italia il portafoglio digitale è ora per tutti con It-Wallet

Da oggi, tutti i cittadini possono accedere alla prima fase di It-Wallet e ottenere la versione digitale dei propri documenti su app IO. Con la nuova funzionalità «Documenti su IO» è possibile aggiungere nella sezione «Portafoglio» di app IO la versione digitale della patente di guida, della tessera sanitaria - tessera europea di assicurazione malattia e della carta europea della disabilità.

«Oggi, con l'introduzione della prima fase di It-Wallet, inizia una vera e propria rivoluzione digitale per il nostro Paese», afferma il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica Alessio Butti.

«Grazie alla possibilità di ottenere i propri documenti in versione digitale, come la patente di guida, la tessera sanitaria e la carta europea della disabilità, i cittadini potranno toccare con mano su app IO, se lo vorranno, un'innovazione che semplifica il rapporto tra Stato, cittadini e imprese, e apre nuove prospettive per l'evoluzione dei servizi pubblici e privati – spiega –. Dopo due anni di intenso lavoro di squadra con alcune tra le istituzioni più rilevanti del nostro Paese, passiamo da una fase di sperimentazione a un'innovazione concreta che sarà accessibile a tutti coloro che esprimeranno il proprio consenso. Chi lo desidera potrà infatti continuare a utilizzare i documenti fisici nelle modalità tradizionali».