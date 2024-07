Portafoglio digitale: dal 2025 i documenti in una sola app

Entro il 2025 arriverà It-Wallet, il portafoglio digitale per tutti: per il sistema di identità digitale è appena iniziata la sperimentazione ma entro l'anno prossimo sarà possibile avere in un unica applicazione tutti propri documenti, tra i quali carta d'identità, tessera sanitaria, patente di guida. Il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, in una audizione alla Camera sulle semplificazioni in corso all'interno del programma del Pnrr ha affermato che «si tratta di una semplificazione importante della vita quotidiana di tutti noi fornendo, al tempo stesso, un accesso facile e sicuro a documenti e servizi digitali».

Strumento digitale

«Attraverso uno strumento digitale - che può essere uno smartphone o tablet - ha spiegato Zangrillo - sarà possibile scaricare l'App IO in cui saranno contenuti tutti i nostri documenti. Capite bene, quindi, che stiamo parlando di un’autentica rivoluzione che ci costringe a pensare al futuro, nella direzione di una unica identità digitale che sia valida non solo nei confini nazionali ma anche nel contesto europeo». Le semplificazioni saranno 600 entro la fine del Pnrr, nel 2026, ma al momento è stato «quasi raggiunto» l'obiettivo di 200 procedure semplificate entro il 2024. Tra quelle che sono già realtà c'è la scelta e il cambio del proprio medico di base in farmacia ma sulla rampa di lancio c'è «uno schema di decreto delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili a livello centrale, regionale e locale».