In Duomo la messa crismale con il vescovo per il Giovedì santo

Oggi per i cattolici è Giovedì santo, giorno della Settimana santa prima di Pasqua in cui si commemora l’istituzione dell’Eucaristia, la benedizione degli oli santi e la riconciliazione dei penitenti.

Alle 9.30 il vescovo di Brescia Pierantonio Tremolada celebra la messa crismale in Duomo: sarà trasmessa in diretta su Teletutto, canale 16 del digitale terrestre e in streaming anche in questo contenuto.

La sera si celebra la messa in Cena Domini, per ricordare l’Ultima cena, e viene fatta la lavanda dei piedi, in memoria di quella praticata da Cristo ai suoi discepoli. Sempre in Duomo, la messa sarà celebrata alle 18.30.

Il Giovedì santo viene anche celebrato come giornata dell’istituzione del sacerdozio da parte di Gesù. Ecco perché, nelle varie diocesi, si celebra la messa con tutti i preti.