In 3.000 all'aerobase di Ghedi per il 101esimo compleanno dell’Aeronautica Militare

Quasi 3.000 appassionati oggi si sono presentati all’aeroporto militare di Ghedi, sede del 6° Stormo, eccezionalmente aperto al pubblico in occasione del 101° compleanno dell’Aeronautica Militare italiana.

Nonostante il freddo, la minaccia della pioggia e un’arietta fresca assai poco primaverile, i visitatori non hanno perso l’occasione per ammirare la mostra che ha ripercorso le principali tappe storiche della forza armata e altri stand predisposti per diffondere la cultura aeronautica.

Verso le 15.30 la ciliegina sulla torta: sulla linea di volo hanno fatto alcuni passaggi a bassa quota alcuni velivoli in formazione: quattro Tornado e due F35 in servizio al 6° Stormo, ai quali si sono aggiunti due Eurofighter del 6° Stormo di Grosseto.

La giornata di festa, che si è chiusa con un convegno nel quale sono state illustrate le attività spaziali sostenute dall’aeronautica militare, si era aperta al mattino con una cerimonia riservata al personale dello Stormo, alle autorità civili, religiose e militari. A fare gli onori di casa il colonnello Giuseppe Luca Vitaliti, comandante del 6° Stormo.

E oggi è stato anche annunciato che martedì 16 aprile all'aerobase della Bassa saranno presenti le Frecce Tricolori per effettuare delle prove.