Con l’elicottero sulle piste da sci: Enac valuta sospensione della licenza

Enac sta valutando di adottare, in via cautelativa, la sospensione della licenza di volo dell’imprenditore bresciano Bortolo Giorgio Oliva, atterrato con il suo elicottero, senza autorizzazione, sulle piste del Maniva lo scorso sabato 13 dicembre.

Sull’accaduto l’Ente nazionale per l'aviazione civile ha avviato una verifica, in coordinamento con l’Arma dei Carabinieri. Da una prima ricostruzione dei fatti, il volo ha comportato, per varie infrazioni, un grave pregiudizio per la sicurezza della navigazione aerea e per l'incolumità delle persone che si trovavano sia nell'area sorvolata, sia nella zona utilizzata per atterrare con l'elicottero.

L’imprenditore bresciano, non nuovo a voli di questo genere, già lo scorso aprile era arrivato sulle piste da sci di Madonna di Campiglio a bordo del suo elicottero senza autorizzazioni. Lo scorso sabato, al termine della discesa, era stato raggiunto e identificato dai carabinieri.