Il vento spezza l’albero della tavola: windsurfista soccorso a Tignale

La Guardia costiera del lago di Garda ha tratto in salvo un windsurfista 47enne al largo di Tignale. L’allarme era stato lanciato da una sua conoscente, che dopo averne perso le tracce per circa mezz’ora ha contattato la sala operativa. L’uomo era finito in acqua in seguito alla rottura dell’albero della sua tavola, provocata dalle raffiche di vento che nel pomeriggio hanno raggiunto i 30 nodi di velocità.

Immediato l’impiego di unità navali della Guardia costiera da Salò, della squadra acque interne della polizia di Stato da Riva del Garda e dell’elicottero del 118 decollato da Bergamo. Le ricerche, durate in totale quaranta minuti, hanno consentito agli operatori di recuperare l’uomo e di trasferirlo al porto di Tignale, dov’è intervenuta un’ambulanza per prestargli soccorso.