Il treno non si ferma a Borgonato dopo la disco: «Partita la sassaiola»

L’ultima corsa del sabato sera. E la prima della domenica mattina. Sono quelle della linea ferroviaria Brescia-Iseo da tempo al centro della polemica perché vengono usate da centinaia di ragazzi che usano il treno per raggiungere la discoteca Number One di Corte Franca. Alla sera salgono a Brescia e scendono a Borgonato per raggiungere il locale a piedi e al mattino, al contrario, risalgono a Bornato per rientrare a Brescia e prendere coincidenze per tutto il nord Italia. Una scelta di sicurezza per limitare le auto sulla strada ma che in alcuni casi, con ragazzi esagitati, ha creato qualche problema di sicurezza.

Per questo dopo diverse riunioni sul tema della sicurezza che hanno coinvolto Trenord che gestisce la linea e le forze di polizia, si è dato disposizione al personale sulla prima corsa del mattino, partenza da Iseo alle 5.45, di saltare la fermata di Borgonato. Così come è accaduto anche ieri mattina quando un centinaio di giovanissimi era in attesa sulla banchina della stazione. Tra loro anche qualcuno che evidentemente era già rimasto a terra qualche settimana prima ed era preparato a manifestare, a modo suo, il proprio disappunto.

Secondo quanto raccontato da uno dei passeggeri infatti «aspettavano il passaggio del convoglio con dei sassi in mano, quando il treno non si è fermato è partita la sassaiola». Una delle pietre ha sfondato uno dei finestrini di coda ma per fortuna non ha ferito nessuno dei passeggeri.

Le procedure in questi casi sono molto precise. Il convoglio ha potuto completare la corsa, con arrivo a Brescia alle 6.20 ma è poi stato inviato al deposito per le riparazioni e la corsa in senso inverso, che sarebbe partita alle 7.07 come treno 4914 è stata soppressa.

I ragazzi rimasti in attesa sulla banchina a Borgonato sono poi saliti sul treno successivo e sono arrivati in stazione una mezz’ora più tardi. Nel corso della giornata poi Trenord ha mandato un convoglio sostitutivo ma disagi sono possibili anche oggi.