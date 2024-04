Il questore di Brescia Spina: «Impegno per contrastare la percezione di insicurezza»

«Abbiamo fatto tanto. Ma ancora non basta e dobbiamo fare ancora di più per combattere la diffusa percezione di insicurezza». Lo ha detto il questore di Brescia Eugenio Spina nel corso del suo discorso alla città in occasione della festa per il 172esimo anniversario della Polizia di Stato celebrato questa mattina all’auditorium San Barnaba.

Nel corso del suo intervento Spina ha spiegato che è stato rilevato un lieve aumento dei reati, il 2,8%, ma ha anche ricordato gli importanti risultati raggiunti nel contrasto alla criminalità predatoria e diffusa, in collaborazione con le altre forze di polizia.

Parlando dell’attività della Squadra Mobile, il questore ha sottolineato che l’attenzione deve essere massima per fronteggiare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata.