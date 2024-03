Il primo weekend di aprile a Brescia c’è il Street Food Truck Festival

Le storie e i sapori della nostra cultura enogastronomica viaggiano su due ruote. Lo fanno grazie a Street Food Truck Festival, la rassegna itinerante dedicata al cibo di qualità su due ruote che farà tappa per la prima volta a Brescia, da venerdì 5 a domenica 7 aprile, in piazza Tebaldo Brusato. A promuoverlo Slow Music Barley Arts e Buono Food, con Kitchen Events e il supporto di Brescia nel piatto, società consulente della Loggia.

Saranno venti cucine su due ruote che porteranno a Brescia le tradizioni culinarie dei loro territori. Venerdì 5 aprile il festival aprirà alle 18, sabato 6 e domenica 7 alle 11. Come ha ricordato Andrea Poli, assessore comunale alle Attività Produttive, la rassegna si inscrive nell’impegno della Loggia per promuovere le De.co, le Denominazioni comunali, tra le quali per Brescia ci sono il bossolà e il pirlo che potrà essere degustato al bar della rassegna.

La cucina locale protagonista

Sabato 6 aprile, nell’ambito del festival, è stato preparato un palinsesto dedicato proprio alla cucina locale: un talk dedicato al bossolà, con Giovanni Brondi e Marino Marini autori del libro Il bossolà di Brescia e Paolo Piantoni di El Forner (alle 15); la degustazione di salumi delle quattro province di East Lombardy, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, guidata dall’Organizzazione nazionale assaggiatori salumi (alle 16); Lorenzo Econimo di Slow Food TerreAcque Bresciane terrà uno showcooking alla scoperta dei presidi della provincia di Brescia (alle 17); la Strada del Vino e dei Sapori Colli dei Longobardi condurrà una degustazione alla scoperta di sapori e vini del territorio (alle 18).