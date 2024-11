Il ponte di via Labirinto verrà ricostruito: la demolizione in estate

È stato approvato il progetto per la demolizione e ricostruzione del ponte di via Labirinto su via Cozzaglio: l’infrastruttura di Brescia era stata costruita negli anni ’60 e ora necessità un intervento straordinario per ragioni di sicurezza, fanno sapere dal Comune.

L’annuncio arriva dopo che qualche giorno fa erano stati illustrati i lavori di manutenzione di un altro ponte: quello di via Milano.

Leggi anche Manutenzione del ponte di via Milano: come saranno i lavori

Criticità strutturali

Il ponte, segnalato nel 2020 per necessità di manutenzione straordinaria, ha rivelato rischi medio-alti sia strutturali sia fondazionali e un rischio sismico elevato, secondo le nuove linee guida ministeriali.

Il degrado comprende distacco del copriferro, rottura dei trefoli e infiltrazioni d’acqua che hanno compromesso l’integrità delle parti metalliche.

Caratteristiche del nuovo ponte

Il progetto del nuovo ponte di via Labirinto prevede una struttura a campata unica in acciaio lunga circa 20 metri con un impalcato multi-trave. L’altezza sarà incrementata per permettere futuri ampliamenti della strada sottostante.

Saranno rifatte anche la pavimentazione stradale, la segnaletica e la pista ciclabile, che verrà allargata per raggiungere i due metri e mezzo di larghezza.

Tempi e costi

I lavori, è stato annunciato, inizieranno nell’estate del 2025 e si concluderanno entro maggio 2026, con un costo stimato di 3,5 milioni di euro, di cui 450mila finanziati da Regione Lombardia.

La viabilità su via Labirinto e via Cozzaglio sarà temporaneamente interrotta.