Manutenzione del ponte di via Milano: come saranno i lavori

La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di manutenzione straordinaria sul ponte di via Milano, struttura che attraversa la Tangenziale Ovest di Brescia. Questo importante collegamento, risalente agli anni ’70, mostra segni di usura legati al tempo e alle condizioni climatiche, rendendo necessarie misure di ripristino e messa in sicurezza. Il progetto mira a risolvere i problemi strutturali e a garantire una migliore fruibilità per automobilisti, ciclisti e pedoni, con un finanziamento complessivo di 685mila euro.

La parte superiore

Nella parte superiore del ponte si procederà innanzitutto con la rimozione delle sovrastrutture stradali deteriorate. Verranno introdotti giunti strutturali, per consentire un miglior adattamento della struttura alle variazioni climatiche e ridurre il rischio di fessurazioni causate dalle infiltrazioni d’acqua. Verrà poi applicata una guaina liquida per migliorare l’impermeabilizzazione della superficie, proteggendo così il ponte dall’acqua piovana prolungandone la durabilità.

Saranno apportate modifiche anche all’assetto stradale, con la costruzione di una nuova sovrastruttura e un innalzamento dell’aiuola spartitraffico centrale. Per una maggiore sicurezza, sarà installato un guard rail tra la carreggiata e la pista ciclabile, mentre la pista verrà allargata per agevolare il passaggio di ciclisti e pedoni.

La parte inferiore

Nella parte inferiore del ponte, l’intervento sarà concentrato sul ripristino delle strutture in calcestruzzo e sulla protezione dall’umidità. Dopo un’analisi degli ammaloramenti, si procederà con la passivizzazione dei ferri di armatura, tecnica utilizzata per bloccare i processi di corrosione del metallo all’interno del calcestruzzo. Verrà inoltre ripristinato il copriferro, elemento protettivo che garantisce la tenuta della struttura e previene ulteriori danni dovuti all’usura.

Anche qui è prevista un’impermeabilizzazione per proteggere le superfici dal contatto con l’acqua, elemento che, se trascurato, rappresenta una delle principali cause di deterioramento dei ponti in calcestruzzo.

Tempistiche e costi

Il costo complessivo del progetto è stimato a 685mila euro, cifra che copre non solo le opere principali ma anche eventuali imprevisti e spese accessorie.

L’inizio della della gara d’appalto è previsto per novembre 2024, mentre l’apertura del cantiere è programmata per la primavera 2025.

La durata prevista per il completamento dei lavori è di 170 giorni.