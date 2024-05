Il maltempo flagella la provincia di Brescia: frane a Sale Marasino e Polaveno

Le intense piogge che nella notte si sono abbattute sul Bresciano hanno lasciato il segno in tutta la provincia. In particolare, secondo quanto segnalato dai Vigili del fuoco, i problemi maggiori si sono avuti a Rodengo Saiano in Franciacorta, a Pozzolengo sul Garda e a San Gervasio nella Bassa, con strade allagate e persino rese per tratti inagibili.

A Polaveno e Sale Marasino invece i pompieri segnalano piccoli smottamenti causati dalla forte ondata di maltempo.

Sono in corso interventi degli uomini del comando di via Scuole. Seguiranno aggiornamenti.