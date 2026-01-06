Il Papa ha chiuso la Porta Santa, è terminato il Giubileo

Papa Leone XIV ha chiuso la Porta Santa della basilica di San Pietro. Termina così il Giubileo 2025 dedicato alla speranza. La porta della basilica era stata aperta da Papa Francesco la sera del 24 dicembre 2024. Lo scorso 28 dicembre il vescovo di Brescia, mons. Pierantonio Tremolada, aveva chiuso la Porta Santa in Cattedrale.

Il Papa ha chiuso la porta santa alle 9.41. Prima ha recitato la preghiera di ringraziamento per l'Anno Santo: «Si chiude questa porta santa, ma non si chiude la porta della tua clemenza», è stata la formula prevista dal rito. Poi Leone si è avvicinato alla porta santa, si è inginocchiato e, dopo un momento di preghiera silenziosa, ha chiuso i due grandi battenti di bronzo. Ora il Papa presiederà la messa della solennità dell'Epifania all'interno della Basilica vaticana.

La muratura vera e propria della porta avverrà successivamente, in forma privata, tra circa dieci giorni, con un rito diretto dall'Ufficio delle Celebrazioni liturgiche.

Le parole di papa Leone

«Attorno a noi, un'economia distorta prova a trarre da tutto profitto. Lo vediamo: il mercato trasforma in affari anche la sete umana di cercare, di viaggiare, di ricominciare. Chiediamoci: ci ha educato il Giubileo a fuggire quel tipo di efficienza che riduce ogni cosa a prodotto e l'essere umano a consumatore? Dopo quest'anno, saremo più capaci di riconoscere nel visitatore un pellegrino, nello sconosciuto un cercatore, nel lontano un vicino, nel diverso un compagno di viaggio?» ha chiesto il Papa nell'omelia della messa per l'Epifania.

«Il Giubileo – ha concluso Leone XIV – è venuto a ricordarci che si può ricominciare, anzi che siamo ancora agli inizi, che il Signore vuole crescere fra di noi, vuol'essere il Dio-con-noi. Sì, Dio mette in questione l'ordine esistente: ha sogni che ispira anche oggi ai suoi profeti; è determinato a riscattarci da antiche e nuove schiavitù; coinvolge giovani e anziani, poveri e ricchi, uomini e donne, santi e peccatori nelle sue opere di misericordia, nelle meraviglie della sua giustizia. Non fa rumore, ma il suo Regno germoglia già ovunque nel mondo».