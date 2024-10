Il marrone Deco della Valle del Garza protagonista della sagra

La 26esima Sagra del Marrone della Valle del Garza quest’anno porta con sé alcune importanti novità. A partire dall’ottenimento del marchio Deco (Denominazione comunale di origine) da parte del marrone della Valle del Garza, che «rappresenta non solo una garanzia di qualità - osserva l’assessora alla Cultura del Comune di Nave, Roberta Paradisi, promotrice della manifestazione insieme alle Amministrazioni comunali di Bovezzo e di Caino - ma anche un segno distintivo che valorizza ulteriormente il nostro marrone».

Quest’anno è inoltre nata l’Associazione Sagra del Marrone, che sostituisce il precedente Comitato e punta a sostenere i castanicoltori della Valle del Garza, sviluppando progetti legati alla promozione e alla tutela del marrone e partecipando a bandi volti alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio.

«Il cda del nuovo sodalizio è composto da giovani entusiasti e pieni di idee» spiega il presidente Michele Mezzana. La sua vice è Maria Luisa Degiacomi, mentre Simona Rivetta ricopre il ruolo di segretaria e Francesco Paradisi quello di tesoriere. Fanno parte del consiglio anche Luca Simonetti, Mattia Zola, Ocildo Stival e Pierluigi Cristini.

Il programma

La Sagra prende il via sabato alle 9 con una visita curata dal Cai di Nave al marroneto Broli, dove i ragazzi del Pastori illustreranno il progetto di recupero. A Pieve della Mitria alle 17.30 verrà presentato il libro «Niente per cui uccidere» e alle 18.30 sarà proposto un aperitivo su prenotazione al 393.7665146, mentre alle 20 sarà la volta del Concerto d’autunno organizzato da Sarabanda Musica. Il giorno successivo la festa si sposta a Bovezzo. Si parte in mattinata con una escursione a Sant’Onofrio (per prenotazioni: 328.6937114), poi dalle 12 alla Casa della natura apre lo stand gastronomico e alle 13 pranzo con menù a base di marroni al costo di 20 euro (prenotazione obbligatoria entro il 10 ottobre al numero 320.4648707).

Alle 15.30 chiacchierata con l’apicoltore Mauro del Barbi. Domenica 20 la festa torna a Pieve della Mitria, mentre fa tappa all’oratorio don Pino Puglisi di Caino con stand gastronomico, laboratori per bambini e alle 20.30 uno spettacolo teatrale.