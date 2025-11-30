Il manzo all’olio protagonista anche sulle tavole delle feste

Dagli ultimi fuochi (ai fornelli) per il manzo all’olio alla sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, fino alla grande festa di domenica 7 dicembre, che aprirà ufficialmente la stagione natalizia. Rovato si prepara a giorni molto intensi, con iniziative che puntano a intercettare i gusti non solo dei 20mila residenti della capitale della Franciacorta, ma pure quelli di visitatori esterni.

Per alcune ore è ancora possibile usufruire di «Novembre, mese del manzo all’olio di Rovato», con una quindicina di ristoratori del territorio a celebrare il piatto principe dell’enogastronomia locale, l’unico tutelato da un’apposita De.Co. voluta dall’Amministrazione comunale.

Tra ristoranti, locande e trattorie si possono gustare menù ad hoc e prezzi speciali, dai 25 ai 40 euro. Possibile anche l’asporto. L’elenco delle proposte e i riferimenti telefonici per la prenotazione (obbligatoria) si trovano sul sito istituzionale del Comune. Proprio l’ente locale organizza per oggi, domenica 30 novembre (ore 20.15, sala civica del Foro Boario di piazza Garibaldi) la serata «Donne, femminile plurale». Si parte con lo spettacolo di Laura Mondovì e Daniela Savoldi, seguito dal docufilm «I mille volti del femminicidio».

Presenti le ambassador di Wall of Dolls Onlus, l’avvocata Silvia Lancini e Moira Cucchi, donna bresciana sopravvissuta alla violenza del partner. L’ingresso alla serata è gratuito, al pari della grande festa di domenica 7 dicembre di piazza Cavour.

Dalle 9 del mattino e per tutta la giornata spazio ai «Mercatini di Natale delle associazioni», la modalità scelta da Comune e Pro loco per sostenere concretamente il tessuto sociale associativo della capitale della Franciacorta, forte di almeno un centinaio di sodalizi. Tra le molte iniziative di giornata, oltre alle bancarelle solidali, ci sarà la misurazione gratuita della pressione con Rovato Soccorso, mentre dal pomeriggio tanta musica, ovviamente con i canti natalizi.