Il lido di Lamarmora aprirà il 1° luglio: ecco gli orari

Ora è ufficiale: il lido estivo della piscina Lamarmora sarà aperto da lunedì 1 luglio. La società San Filippo Spa, che gestisce le piscine comunali della città, è riuscita a reperire il personale necessario per garantire l’apertura in sicurezza del lido da lunedì 1 a venerdì 5 dalle 12 alle 19 e da lunedì 8 a venerdì 12 nello stesso orario.

Nel weekend di sabato 6 e domenica 7 luglio, invece, l’impianto ospiterà i Campionati italiani di società e i 46esimi Campionati assoluti estivi di nuoto paralimpico, e non potrà pertanto essere aperto al pubblico.

La polemica

Nelle scorse settimane il tema relativo all'apertura del lido era divenuto terreno di scontro tra la Giunta e il centrodestra, che aveva parlato di «clamoroso fallimento dell’Amministrazione».

La nota

Il Comune, tramite una nota, fa così chiarezza: «La ridotta disponibilità oraria e di giorni di apertura è imputabile al recente cambio di normativa che regola il lavoro per le società sportive che ha investito tutto il comparto a livello nazionale, creando disagi e difficoltà nelle assunzioni di bagnini, coordinatori e assistenti ai bagnanti, necessarie per i lidi estivi degli impianti natatori cittadini.

Appena verificatosi il problema, la società San Filippo Spa si era immediatamente attivata per sopperire alla mancanza di personale, pubblicando due bandi per riuscire a reperire il personale necessario a garantire l’assistenza e la sicurezza nelle due maggiori piscine della città. Gli sforzi messi in campo finora, che hanno coinvolto anche una società esterna per il reclutamento dei bagnini, hanno consentito comunque l’apertura del lido a partire da lunedì nonostante le enormi difficoltà occupazionali del comparto a livello nazionale che stanno creando notevoli disagi ai lidi estivi di tutta Italia. La società San Filippo si è già attivata per indire un ulteriore bando in grado di garantire il prolungamento dell’apertura del lido».