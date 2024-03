Il legittimo desiderio di soddisfare le nostre aspirazioni

Nella giornata dedicate alle donne la riflessione su quanto spesso siano costrette a fare una scelta a dispetto del desiderio di essere più libere

2 ' di lettura

Il compromesso fa parte della vita di ognuno, è però innegabilmente un po’ di più presente nella vita delle donne

C’è il grande tema del lavoro, di cui parliamo la settimana dell’8 marzo. C’è quello della violenza, fisica e psicologica, su cui torniamo a ogni femminicidio per poi mettere tutto insieme il 25 novembre. C’è poi il capitolo maternità, che indaghiamo per la festa della mamma. È ormai retorico anche solo dire che attorno alla donna c’è troppa retorica. Perché se è vero, e lo è, che è fondamentale non tralasciare nemmeno un momento di riflessione, tornare ogni anno sugli stessi argomenti per capir