«Il gusto si fa strada»: dal cibo al vino, tre guide per conoscere Brescia

Tre guide, sei itinerari del gusto, percorsi tra le eccellenze vitivinicole e un viaggio negli eventi che animano la città durante l’anno. «Brescia, il gusto si fa strada» propone un modo diverso di conoscere Brescia e la sua provincia, intrecciando enogastronomia, turismo lento e cultura. Il progetto del Comune di Brescia è stato realizzato con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito del bando Promozione territoriale 2026.
Chiave di lettura
«Il gusto è una chiave di lettura del territorio: racconta i paesaggi, le tradizioni produttive e i saperi che rendono ogni luogo riconoscibile. Brescia racchiude una varietà straordinaria di esperienze, dai laghi alle vallate, dalle aree vitivinicole ai borghi e alla città d’arte. Mettere queste risorse in relazione significa offrire ai visitatori nuovi motivi per partire alla scoperta del territorio», dichiara Debora Massari, assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda.
Le guide
Il progetto si sviluppa attraverso tre mini-guide bilingui: Brescia da mangiare, con sei itinerari dedicati ai prodotti e alle specialità locali; Brescia nel calice, alla scoperta delle eccellenze vitivinicole, dalla Franciacorta alla Valtènesi; e La città che vive, che racconta Brescia attraverso cinque grandi appuntamenti dell’anno. I percorsi collegano cammini e ciclovie a tappe enogastronomiche e culturali, con mappe staccabili e approfondimenti audio affidati al podcast «Ma tu guarda, Brescia da ascoltare!».
«Chi sceglie di camminare o pedalare può conoscere i luoghi con maggiore attenzione, fermarsi in un’azienda agricola, visitare una cantina e assaggiare una specialità locale. Il turismo lento crea occasioni per valorizzare le produzioni e le attività economiche del territorio. Vogliamo inoltre ampliare le ragioni per visitare Brescia in primavera e in autunno, distribuendo le presenze durante l’anno», aggiunge Massari.
La presentazione
Alla conferenza di presentazione, oltre a Massari, sono intervenuti Andrea Poli, assessore alle Attività produttive, al Turismo, all’Innovazione sociale ed economica e alla Transizione digitale del Comune di Brescia e Nicola Feninno, scrittore, copywriter e docente di scrittura e Art Direction della Scuola Holden di Torino e Naba di Milano, curatore del progetto editoriale. Le guide saranno disponibili negli Infopoint cittadini e della provincia e in formato digitale sul portale Brescia.eu.