Il Giubileo 2025 al centro della puntata di Messi a fuoco

Il Giubileo 2025 sarà al centro della prima parte della trasmissione Messi a fuoco, in onda questa sera alle 20.30 su Teletutto. Con il rito di Apertura della Porta Santa della Basilica Papale di San Pietro alle 19 del 24 dicembre, vigilia di Natale, papa Francesco aprirà ufficialmente l’Anno Santo. Di che cosa accadrà in questi dodici ne discuterà in collegamento il vescovo di Brescia, Pierantonio Tremolada, mentre in studio, ospiti di Andrea Cittadin,i ci saranno Francesco Alberti del Giornale di Brescia e Antonio Borrelli di Teletutto di ritorno da San Pietro, dove hanno visitato la biblioteca vaticana e intervistato alcuni prelati sul significato dell’anno giubilare.

La seconda parte

La seconda parte sarà invece dedicata alle vertenze sindacali aperte in questi mesi nella nostra provincia e alle crisi aziendali in atto. Un focus sarà dedicato alla Stanadyne, azienda storica del bresciano attiva dal 1969 nel settore automotive di Castenedolo, messa in liquidazione dal fondo americano che detiene la proprietà. A rischio c’è il lavoro di cento dipendenti, in presidio permanente da più di una settimana, che stasera saranno in collegamento in diretta dal presidio.