Il gettone di presenza per i consiglieri di Brescia vale solo 71 euro

Nell’antica Grecia il primo a prevedere una retribuzione pubblica fu Pericle. Si chiamava misthos ed era pensato per avvicinare i cittadini alla vita pubblica compensando la giornata di lavoro persa, sebbene per altre fonti la scelta nasca dal bisogno di accattivarsi i consensi del demos. Ora le funzioni sono diverse e i nomi che porta sono tanti.

Ma in qualsiasi modo si voglia chiamare la retribuzione pubblica, di certo c’è che la politica per chi la fa ha un costo. Soprattutto a livello locale. Ben lungi dal rappresentare una fonte di guadagno, l’impegno amministrativo, fatto sì di sedute e occasioni pubbliche ma anche di studio e di riunioni, è per molti un investimento. Un investimento nel bene comune.

Il gettone

Numeri alla mano emerge come la normativa preveda un gettone di presenza di 92,96 euro lordi per i consiglieri comunali, valido sia per una commissione sia per una seduta del Consiglio. Al netto dell’imposizione fiscale del 23%, ciò significa che ciascuno dei 32 consiglieri «guadagna» poco più di 71 euro netti per ogni impegno pubblico. Che duri 10 minuti o 10 ore poco importa. In questo meccanismo c’è un elemento in più da segnalare: i capigruppo possono presenziare a ogni commissione.

Capitolo a parte riguarda le indennità previste per sindaco e assessori. Il quantum è stabilito dalla legge nazionale e per Brescia nel 2022 questo ammontava a 7.831,24 euro lordi mensili per il primo cittadino, 5.980,80 per il vicesindaco e 4.784,64 per gli assessori. Importi destinati a salire nel 2024: 8.280 euro lordi per il vice sindaco (6.942 nel 2023), 6.624 per gli assessori (5.553,83 nel 2023).