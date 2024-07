Il flash mob pacifico davanti al carcere di Canton Mombello

A Canton Mombello il tasso di riempimento ha raggiunto il 211% la situazione è sempre più insostenibile per i detenuti che non chiedono di evitare la pena, ma di scontarla con dignità e con la possibilità di tornare non solo liberi, ma migliori.

Proprio per questo gli ospiti del Nerio Fischione hanno intrapreso dal settembre del 2022 la strada della MIR – manifestiamo insieme responsabilmente.

Lo stesso tipo azione è in corso anche alla casa circondariale di Verziano e proprio per amplificare la voce dei detenuti bresciani, in occasione del Nelson Mandela Day, tutte le associazioni di settore hanno organizzato un flash mob di fronte ai due carceri. A Brescia hanno partecipato il presidente del Consiglio comunale Roberto Rossini, il congliere Luca Pomarici, la Garante dei diritti dei detenuti Luisa Ravagnani, l’avvocata Stefania Amato, don Fabio Corazzina.