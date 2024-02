Il direttore generale dell’Ats Sileo: «Tutte le morti sul lavoro nel Bresciano erano evitabili»

In tre anni la provincia di Brescia ha totalizzato il 35% degli infortuni della Lombardia. Tra le cause: la troppa confidenza, la bassa attenzione e la velocità delle operazioni

2 ' di lettura

Sileo: "Quelle sul lavoro sono tutte morti evitabili"

Lo hanno stabilito le indagini. Lo ha detto senza mezzi termini il direttore generale dell’Ats di Brescia Claudio Sileo, da cui dipende l’unità di medicina del lavoro che insieme a Polizia e Carabinieri ha curato gli accertamenti. «Tutti gli ultimi infortuni sul lavoro mortali erano evitabili. È stato accertato che si sono verificati perché si è lavorato in modo diverso da come si sarebbe dovuto rispettando tempi e normative». Direttore come leggete la situazione nella nostra provincia? «La prov