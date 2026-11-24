Un’agenda nera che non fu usata come tale, ma come diario: è lo scrigno che racchiude il Bergoglio più intimo, con pensieri e riflessioni scritti a mano, in una calligrafia minuta, dal 1992 fino al 2024. Tra gli appunti annotati anche quello del 21 luglio 2013, in cui scriveva: «Il 13 marzo mi hanno eletto Papa». A raccogliere questi pensieri, assieme alle sottolineature di libri e ad altri documenti privati, è il cardinale argentino Victor Manuel Fernandez nel libro «Il diario personale di Papa Francesco», edito dalla Lev. Ad anticiparne i contenuti sono oggi diversi quotidiani, tra i quali Corriere della Sera e Repubblica.
Cosa c’è nel libro
Sfogliando il testo si scoprono cose sorprendenti, dalla crisi spirituale che visse da Papa nel 2021 e 2022 alle visioni del diavolo e dell’inferno. C’è poi il Bergoglio che parla spesso della morte, ma che mostra più apprensione per la vecchiaia. Poi i pensieri più intimi, dedicati alla famiglia, soprattutto ai genitori e alle nonne, o a conoscenti a lui cari che avevano perso un familiare.
Papa Francesco fu anche un mistico alle prese con la lotta contro il demonio. «Gli attacchi del diavolo, sotto vari aspetti, sono aumentati, sono più forti e più improvvisi» (9 aprile 2016). Scrive anche: «Ho visto il diavolo». Poi anche la visione dell’inferno: «Ieri notte ho visto l’ingresso dell’inferno. La seduzione pagana con tutta la sua forza. Mi sono affacciato a guardare un po’ e mi ha terrorizzato», scriveva il 7 giugno 2018.
Il tempo più oscuro
Fernandez parla del 2021/2022 come «forse il suo peggior periodo di tentazioni. È stato un tempo oscuro» per Francesco. «Disse che lui, essendo Papa, era soggetto alla tentazione della “curiosità” nel suo senso più drammatico». «Spiegò che il diavolo, quando non raggiunge i suoi obiettivi con i mezzi più ordinari, seduce con la “curiosità riduttiva”», racconta Fernandez riferendosi alla «curiosità verso cose che non fanno parte del Regno di Dio e si sente il bisogno di sapere che cosa sia ciò che si oppone a Dio». «In definitiva – spiega il cardinale Prefetto della Fede – è una tentazione legata al potere, è la curiosità di provare cosa significa dispiegare il proprio potere». Parlava del suo rifiuto di essere qualcuno «che usa gli altri come burattini».
Il 30 dicembre 2022, mentre superava due anni di crisi spirituale, rifletteva sulle risorse a cui avrebbe dovuto ricorrere per proteggersi dal male in futuro e annotava, sottolineando: «Insieme a tutto, la compassione per i più poveri, i più malati, gli umiliati...» (30 dicembre 2022).
Poi il dolore per gli abusi a partire dal caso del Cile: «Desolato per la situazione cilena – è uno degli appunti vergati da Francesco – e dal dialogo con i giornalisti sull’aereo. Lì sono caduto dalla branda, ho preso consapevolezza della gravità del problema... Mi è costato accettare la questione del Cile, non pensavo fosse così grave» (24 gennaio 2021).
La morte non gli faceva paura, la accettava e la offriva per il bene degli altri. Per Bergoglio era un po’ più difficile accettare la vecchiaia.
Sui collaboratori
Fernandez ha raccolto anche le parole di Bergoglio sui propri collaboratori in Curia. Di Parolin diceva che era «un eccellente diplomatico, il cardinale che meglio comprende la politica internazionale»; di Prevost affermava che era sempre stato «un grande pastore, un generoso missionario e un uomo irreprensibile». Parole positive anche per Müller: «sembra aggressivo, ma è un uomo buono, ma buono, buono».
Le ultime parole del suo Diario sono queste: «Chiedo alla Vergine di prendersi cura di me e di aiutarmi» (18 agosto 2024). «Dopo – commenta Fernandez – non ha più sentito il bisogno di aggiungere altro».