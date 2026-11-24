Il diario segreto di papa Francesco diventa libro: «Ho visto il diavolo»

Il cardinale Victor Manuel Fernandez ha raccolto pensieri e appunti scritti da Bergoglio dal 1992 al 2024: dalle crisi spirituali alle visioni del diavolo e dell’inferno, fino alle riflessioni sulla morte e sulla vecchiaia

24 novembre 2026 3 ' di lettura

Il libro in uscita su papa Francesco - Foto Vatican News Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti papa Francesco Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...