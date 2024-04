Il Consiglio provinciale approva il piano per una maggiore tutela ambientale

Il Consiglio provinciale ha approvato le linee di Indirizzo 2024 all’Azienda Speciale «Ufficio d’Ambito di Brescia», che da poco ha anche un nuovo consiglio d’amministrazione con Paolo Bonardi in qualità di presidente.

Nel documento sono state inserite alcune importanti novità in ottica di una maggior tutela ambientale. Nello specifico l’Ufficio cercherà di introdurre - in collaborazione con Acque bresciane e A2A - sistemi di affinamento dello scarico finale degli impianti di depurazione e di gestire con più efficacia il reimpiego delle acque depurate in agricoltura, inoltre provvederà alla promozione del corretto utilizzo della risorsa idrica nelle scuole, implementando l’educazione ambientale.

«L’acqua è un bene comune che non possiamo più disperdere - sottolinea il consigliere capogruppo del Pd in Broletto Filippo Ferrari -. È importante che l’ufficio abbia recepito le nostre indicazioni».

Durante la seduta sono stati ratificati anche gli statuti dell’Associazione Centro teatrale bresciano (Ctb) e della Fondazione universitaria Eulo-Tirandi (approvato pochi giorni fa anche in Consiglio comunale). Il Ctb avrà la disponibilità del nuovo teatro Borsoni in via Milano mediante una convenzione di gestione con il Comune di Brescia; per quanto riguarda la Fondazione, le modifiche non cambiano la sostanza dello statuto: il Broletto si è adeguato alla denominazione scelta in Loggia, ossia Eulo-Tirandi e non Tirandi-Eulo.

Nell’ambito del Piano di coordinamento territoriale sono state approvate infine due varianti semplificate - una a Lograto e una a San Zeno - e adottate altre due variazioni, una a Urago d’Oglio e una a Borgosatollo.