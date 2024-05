Il Civile lancia la piattaforma per monitorare il percorso dei propri cari in pronto soccorso

Accompagnatori e familiari dei pazienti seguiti dal pronto soccorso del Civile di Brescia possono seguire in tempo reale il percorso sanitario dei loro cari attraverso una nuova piattaforma web.

Tramite il link infops.asst-spedalicivili.it o la scansione del Qr code per accedere alla piattaforma, l’accompagnatore autorizzato dal paziente, conoscendo il codice fiscale/stp dell’assistito e il numero di scheda di pronto soccorso, può monitorare la situazione relativamente alle attività richieste ed erogate. Come precisano dall’Asst «questo approccio non vuole sostituire il rapporto diretto con i sanitari e non rende visibile alcun risultato diagnostico, ma mira a fare sentire l’accompagnatore più vicino al paziente nel suo percorso. Tutto questo anche per aiutare a gestire al meglio i possibili e normali momenti di preoccupazione e di tensione di chi aspetta l’esito del percorso del pronto soccorso di un proprio caro».

«L’esperienza di questi due mesi di sperimentazione attiva è stata molto positiva - sottolinea Cristiano Perani, direttore del pronto soccorso -. I parenti, caregiver e/o accompagnatori autorizzati hanno gradito il servizio e la possibilità di rimanere aggiornati in tempo reale, soprattutto nel caso in cui tornano a domicilio. Confido che in futuro questo strumento, rendendo palesi le attività svolte durante la permanenza, spesso lunga, in pronto soccorso, possa far comprendere come questo tempo non è solo di attesa, ma è in realtà anche un tempo di cura, durante il quale i pazienti ricevono dal personale, oltre alla diagnosi e alla terapia, anche assistenza e ascolto».