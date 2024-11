Il centro storico di Ospitaletto avrà una nuova «Terrazza»

Una nuova vita e un nuovo volto per il «Bar Terrazza», tra riqualificazione, supporto all’area mercatale e il rilancio di uno spazio d’incontro nel centro del paese, che ritroverà il suo posto a Ospitaletto a partire dall’estate 2026 grazie agli investimenti di un’associazione temporanea di impresa.

Il bando

In estate era stato pubblicato il bando di gara per dare nuova vita alla struttura di proprietà comunale (interrottasi qualche anno fa dopo la morte del gestore Federico Puzzo), all’interno di un progetto di riqualificazione che voleva non solo rinnovare un punto di ritrovo per i cittadini per certi versi storico, ma intendeva valorizzarlo come luogo di riferimento per la socialità e il tempo libero.

«L’obiettivo del bando era ambizioso - spiegano dal Comune -: individuare un operatore che si occupasse della ristrutturazione e della gestione del Bar Terrazza in una logica di sostenibilità. Grazie a un dettagliato studio di fattibilità si è deciso di mettere a disposizione l’immobile per un periodo di 20 anni, anche per consentire il recupero dei costi dell’investimento e assicurare una gestione vantaggiosa nel lungo termine».

La risposta è stata positiva, in quanto è pervenuta in Municipio una proposta in linea con le aspettative del Comune, presentata dall’associazione temporanea di impresa formata da «Danesi Partnership srl e Cogiedil srl», che si è aggiudicata il bando con un progetto innovativo e accattivante che si concentra anche sull’aspetto dell’efficientamento energetico.

Con un investimento totale di 727mila euro (di cui 577 mila destinati alla ristrutturazione e i restanti riservati agli arredi), il progetto punta a trasformare l’immobile in uno spazio moderno e accogliente. L’edificio sarà completamente ristrutturato e ampliato, con nuovi spazi progettati per offrire un servizio di bar migliorato, nonché un importante servizio di ristorazione.

Tra le novità ci saranno una zona porticata a sud e una nuova pavimentazione verso piazza del mercato.

Incontro e svago

«Siamo entusiasti di vedere un progetto così importante prendere vita - spiega il sindaco Laura Trecani -. Questa riqualificazione non solo restituirà a Ospitaletto un luogo di incontro e svago, ma contribuirà a valorizzare anche l’area mercatale che di recente ha accolto il monumento dedicato all’Avis. Ringrazio l’associazione temporanea di imprese per aver accettato la sfida del rilancio del Bar Terrazza, con l’obiettivo di riconsegnare al termine della gestione ventennale alla comunità un luogo completamente rinnovato».