L’ex Terrazza di Ospitaletto punta a una nuova vita

Nuova vita per l’ex bar «La Terrazza» dopo la morte dello storico gestore Federico Puzzo. È stato infatti pubblicato il bando inerente la riqualificazione e la gestione ventennale dell’immobile di proprietà comunale, che si trova nei pressi della piazza del mercato di Ospitaletto.

Un intervento d’ammodernamento (riqualificazione architettonica, energetica e funzionale, con la possibilità di estendere l’attività a ristorazione e gelateria), che verrà finanziato dal futuro gestore (con una cifra che verrà scontata dal canone d’affitto). E che dovrà essere completato con la realizzazione dei bagni a servizio del mercato che si svolge il giovedì mattina.

Il ricordo

L’immobile, concesso come locale adibito all’attività di somministrazione alimenti e bevande, è libero da quando, due anni fa, è morto l’indimenticato gestore, Federico Puzzo, conosciuto da tutti come «Ciccio». Il lutto aveva sconvolto due comunità: quella di Cazzago San Martino (paese in cui «Ciccio» risiedeva) e quella di Ospitaletto, dove ha lavorato per oltre 15 anni gestendo appunto il bar «Penelope» (ex «Terrazza»). Un barista d’altri tempi, così lo ricordano ancora oggi a Ospitaletto, che metteva davanti al proprio lavoro l’esigenza d’essere un amico e un confidente per i propri clienti.

Il progetto

Ora si tenta il rilancio dello storico locale: l’Amministrazione comunale intende individuare un gestore che realizzi le opere necessarie alla riqualificazione dello stabile e rimetta in pista l’attività in un’area strategica del paese. Il gestore dovrà poi garantire la continuità del servizio e la presenza di idonei spazi, come detto, per i bagni a servizio dell’attività mercatale negli orari di presenza degli operatori.

«Questo importante progetto rappresenta un’opportunità per riqualificare un’area centrale del nostro paese, che verrà restituita agli ospitalettesi in una veste completamente rinnovata – spiega la sindaca Laura Trecani –. L’intervento previsto, che include opere di ristrutturazione architettonica funzionale ed energetica, oltre alla realizzazione di nuovi servizi igienici, mira a creare un luogo di aggregazione moderno e accogliente, capace di valorizzare il nostro patrimonio storico e culturale».

I dettagli

«Abbiamo lanciato un bando per trovare un gestore che, con la sua creatività e il suo impegno – prosegue la Trecani –, possa trasformare questo spazio in un ambiente vivace e accogliente, dove potersi incontrare, chiacchierare e gustare un buon caffè. Si potranno realizzare spazi anche per ristorazione, gelateria, pasticceria. Siamo certi che questa iniziativa porterà un beneficio significativo all’intera comunità».

La documentazione (che prevede offerte a partire da 2.500 euro mensili) è già visionabile sui canali social e sul sito internet comunale. La scadenza del bando è fissata il 15 ottobre. //