Il 6° Stormo organizza una corsa benefica all’aeroporto di Ghedi

Il 6° Stormo ha organizzato per sabato 14 settembre all’aeroporto militare «Luigi Olivari» di Ghedi una camminata ludico-sportiva denominata «Run like a Devil».

L’iniziativa, pensata in ottica solidale dato che il ricavato sarà devoluto in beneficenza all’Airc (Fondazione Italiana per la Ricerca sul Cancro) e all’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma), sarà anche l’occasione per far conoscere da vicino la realtà operativa dello Stormo, con un percorso che si svilupperà lungo i raccordi e i piazzali aeroportuali normalmente impiegati dagli aerei militari di stanza a Ghedi.

Il numero massimo di partecipanti è fissato in 3.000, tutti gli appassionati potranno iscriversi e prendere visione delle informazioni per l’accesso in base a questo link.