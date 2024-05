Il 29 maggio torna la «1.000 Passi per Brescia»

Mercoledì 29 maggio torna la «1.000 Passi per Brescia», manifestazione non competitiva attraverso i punti più caratteristici del centro città giunta quest’anno alla decima edizione. Organizzata da CorrixBrescia con il patrocinio del Comune, la partecipazione è aperta a grandi e piccini e ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare in beneficenza al Centro Aiuti Per L’Etiopia odv ets. L’evento è patrocinato dal Comune di Brescia.

Beneficenza

L’edizione 2024 punta a replicare i successi degli anni passati. L’intero ricavato sarà devoluto in beneficenza per la realizzazione di nuove unità abitative a sostituzione dei tukul, case tipiche realizzate con fango e legno, tetto in paglia e pavimento in terra battuta che presentano gravi cedimenti e infiltrazioni. I destinatari saranno famiglie dei Gumuz, etnia tra le più povere dell’Etiopia. Questa edizione sarà dedicata al ricordo di Roberto Rabattoni, fondatore dell’associazione scomparso pochi mesi fa, che si è dedicato per oltre quarant’anni ad aiutare gli ultimi.

Orari, percorsi, programma

Il village sarà allestito in piazza Vittoria con apertura alle 18 per accogliere i partecipanti, che qui potranno accreditarsi e ritirare la t-shirt tecnica ufficiale. Alle 19.30 verrà dato il via alla Baby Run e alle 19.45 sarà la volta della camminata di 5 e 10 chilometri non competitiva.

Due i percorsi in programma: il primo di 10 km con salita al Castello e uno di 5 km, completamente pianeggiante dedicato a chi preferisce camminare, adatto alle famiglie e ai diversamente abili in carrozzina. I bambini di tutte le età si sfideranno in completa sicurezza: per loro è stata pensata una corsa, la Baby Run, nella quale saranno tutti vincitori, ricevendo in ricordo una medaglia.

Le iscrizioni sono aperte fino al 28 maggio e possono essere effettuate online sul sito www.1000passi.it o di persona nelle sedi Sportland di viale Sant’Eufemia 108, a Brescia o in quella di Elnòs Shopping, a Roncadelle. C’è la possibilità di iscriversi anche il 29 maggio dalle 18.00 al Village 1000 Passi Per Brescia in piazza Vittoria. La quota per aderire è fissata a 10 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini fino ai 13 anni.

1000 Passi Per Brescia è tra le dieci associazioni sostenute dal progetto Brescia For Charity, promosso dal Rotary Club Sud Ovest Maclodio in collaborazione con il Comune di Brescia. L’iniziativa si fonda sulla collaborazione tra aziende, imprenditori e istituzioni per raccogliere fondi da donare alle dieci realtà benefiche, allo scopo di aiutarle nella loro mission.