CorrixBrescia raddoppia dal 2 aprile e diventa «2.0»

Con CorrixBrescia si corre, si cammina, ma si ha anche l’occasione per visitare i luoghi culturali della città. Elemento, quest’ultimo, fondamentale nel determinare il successo di un’iniziativa giunta alla 12esima edizione. Iniziativa affiancata, per il secondo anno consecutivo, da «CorrixBrescia 2.0». La data da segnare in agenda è quella del 2 aprile.

Martedì, infatti, prenderà il via la seconda edizione del progetto che proporrà nove appuntamenti consecutivi fino al 28 maggio, dalle 19 alle 20 a campo Marte (Sam Quilleri), con ritrovo alle 18.40 nei pressi del bar FicoMaEco, che anche quest’anno collabora e supporta l’iniziativa dedicata a runner e camminatori che desiderano migliorare il proprio passo.

Chi è già iscritto all’edizione attuale di CorrixBrescia (che termina il 30 maggio) può liberamente partecipare alla «CorrixBrescia 2.0», senza alcuna comunicazione; chi invece non è tesserato deve iscriversi online al sito internet.

Il costo è di 10 euro per tutto il periodo ed è necessario inserire il certificato medico.

Come funziona

Verranno proposti diversi livelli (camminata, corri&cammina, velocisti, corsa di media intensità e corsa lenta) che potranno essere liberamente scelti e cambiati in corso d’opera, per migliorare l’allenamento. Tutti i partecipanti dovranno sempre indossare il braccialetto di «CorrixBrescia» come titolo di ammissione all’iniziativa.

L’associazione non profit «CorrixBrescia» propone in questo modo un’opportunità in più ai propri iscritti, ma offre anche un’occasione a chi non può partecipare il giovedì e, magari, cerca un allenamento più tecnico, seguito da esperti del settore e da motivatori che uniscono divertimento al movimento sano, sempre nel segno dell’aggregazione e del benessere psicofisico.