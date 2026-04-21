Idro, caso sospetto di Dengue: soppresso il mercato a Crone

Scatta un’ordinanza contingibile e urgente nel Comune di Idro dopo la segnalazione, nella giornata di oggi, di un caso sospetto di Dengue da importazione nella frazione di Crone, con l’immediata attivazione delle misure di prevenzione sanitaria e la sospensione del mercato settimanale previsto per domani, mercoledì.

Il provvedimento, firmato dal sindaco, prende le mosse dalla necessità di contenere il rischio legato alla possibile diffusione del virus attraverso le zanzare, considerate potenziali vettori della malattia, e dispone una serie di interventi straordinari di disinfestazione nell’area del centro storico.

Precauzioni

Le operazioni, in programma tra il 22 e il 24 aprile, prevedono trattamenti larvicidi e adulticidi sia nelle aree pubbliche sia in quelle private, con l’obbligo per residenti e operatori di consentire l’accesso agli addetti.

Contestualmente vengono imposte precise misure precauzionali: finestre chiuse durante gli interventi, permanenza al chiuso per i cittadini, protezione di animali domestici e derrate alimentari, oltre a indicazioni puntuali per la gestione di orti, cortili e spazi aperti.

Un insieme di prescrizioni che punta a ridurre drasticamente la presenza di focolai larvali, considerati il principale elemento di rischio in situazioni di questo tipo.

Sospeso il mercato del mercoledì

Tra gli effetti immediati dell’ordinanza anche la sospensione del mercato settimanale del mercoledì, motivata da esigenze di igiene pubblica e sicurezza, mentre resta aperta la possibilità di interrompere i trattamenti nel caso in cui gli accertamenti di laboratorio dovessero escludere la positività al virus.

Il provvedimento si inserisce nel quadro delle indicazioni nazionali per la prevenzione delle arbovirosi e resterà in vigore, per quanto riguarda le misure preventive più ampie, fino al 31 ottobre, con obblighi estesi a cittadini, attività e cantieri per evitare ristagni d’acqua e condizioni favorevoli alla proliferazione delle zanzare.

Nel frattempo, tra le vie di Crone interessate dagli interventi, l’attenzione resta alta, con controlli affidati alla Polizia locale e all’Ats, mentre la vita quotidiana si adatta alle prescrizioni di questi giorni, in attesa degli esiti degli accertamenti.