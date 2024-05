I luoghi magici di Brescia palcoscenici per la Festa delle musica delle scuole

«L’elefante con le ghette» in piazza Bruno Boni, «Bocca di Rosa» in corso Zanardelli e «Il biglietto» canzone inedita dedicata al tema della legalità in Piazza Loggia. È la Festa della Musica delle scuole, baciata dal sole quest’anno, voluta e organizzata per valorizzare quanto fatto nelle scuole bresciane di tutti i gradi, con la musica. Una maratona canora che andrà avanti dino alle 22 nei luoghi più caratteristici della città, trasformati in palcoscenici.

I palchi

Sono tantissimi i bimbi che con i loro genitori hanno partecipato alla novità dell’edizione: il palco 0-6 anni. Gli educatori di varie scuole dell’infanzia muniti di strumenti hanno cantato e ballato insieme ai piccoli in piazza Bruno Boni.

Palco dedicato ai ragazzi più grandi quello del Trinity College London in Corso Zanardelli con performance di solisti e gruppi da scuole che sono centri Trinity per la Musica provenienti principalmente dalla Lombardia, con la partecipazione di una scuola pugliese.

In piazza della Loggia, sotto il portico, tanti spettatori per le esibizioni degli studenti che hanno cantato insieme (circa 300) il brano inedito «Il biglietto» composto da Paola Ceretta e Cristian Rocco, scritto grazie alle parole pensate dagli studenti delle scuole primarie, secondarie e secondarie di secondo grado elaborate nell’ambito del «Progetto Legalità», rappresenta un omaggio alla vita e uno sguardo al futuro.