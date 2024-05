Il 18 maggio a Brescia torna la Festa della musica delle scuole

Sabato 18 maggio dalle 10 alle 22 alcuni dei luoghi più caratteristici della città si trasformano in palcoscenici in occasione della Festa della musica delle scuole, che anticipa la Festa della musica in programma il 24 giugno (www.festadellamusicabrescia.it).

Quattro palchi

Nel corso giornata verranno allestiti quattro palchi, che saranno dislocati nel centro storico della città: nelle piazze Loggia e Bruno Boni, in Corso Zanardelli e nel cortile del Mo.Ca. Qualora dovesse piovere l’organizzazione garantisce lo svolgimento delle sole iniziative proposte in luoghi al chiuso. «La Festa della musica delle scuole, celebrata per la prima volta a Brescia nel 2018, è una giornata interamente dedicata ai più giovani e quella di Brescia è l’unico esempio su scala nazionale - spiega il curatore e organizzatore da Jean Luc Stote, che da circa un anno ha ceduto il testimone ad Alberto Belgesto per quanto riguarda la presidenza dell’associazione Festa della musica -. L’obiettivo di questa manifestazione consiste nel voler valorizzare le attività musicali delle scuole, portando nelle piazze e nelle strade tutto quello che è stato realizzato durante l’anno scolastico. Tuttavia non dimentichiamo che, nella nostra provincia, sono numerosi i giovani che, per passione, si avvicinano autonomamente al mondo musicale, realizzando progetti al di fuori dell’ambiente scolastico: questa giornata, pertanto, è dedicata anche a loro». All’edizione 2023 hanno preso parte 18 istituti, per un totale di 2.000 studenti e studentesse.

Il programma

Alle 11 una delegazione delle 32 scuole dell'Ambito 9 eseguirà un brano inedito composto da Paola Ceretta e Cristian Rocco, il quale raccoglierà le parole pensate dagli studenti delle

scuole primarie, secondarie e secondarie di secondo grado elaborate nell’ambito del «Progetto Legalità». La performance coinvolgerà complessivamente 300 ragazzi e ragazze.

La canzone, intitolata «Il biglietto», rappresenta un omaggio alla vita e uno sguardo al futuro. Saranno presenti Federica di Cosimo per rappresentare l’Ufficio scolastico territoriale insieme ai docenti dell'ambito e una rappresentanza dell'Amministrazione comunale e del Prefetto. In piazza Loggia sarà presente anche la coordinazione delle scuole medie a indirizzo musicale (Smim) sotto la guida di Cetti Schinocca, docente di pianoforte all’ic di Passirano e referente Musica per l’Ufficio scolastico territoriale di Brescia.

Dalle 15.30 sempre grazie all’impegno di Cetti Schinocca, si esibiranno per la prima volta tre orchestre regionali, con allievi e allieve provenienti da tutta la Lombardia, delle Smim e dei licei musicali con l’accompagnamento dei direttori: Giambattista Pianezzola, Ciro Fiorentino e Roberto Genova. L’auspicio degli organizzatori e della sindaca di Brescia Laura Castelletti è che nel 2025, in ciascuna città della regione, venga organizzata la Festa della musica delle scuole sul modello bresciano.

In piazza Bruno Boni ci sarà uno spazio dedicato alle attività per i piccoli da 0 a 6 anni pensato e proposto dall’assessora alle Politiche educative Anna Frattini. Il progetto si chiama «L’elefante con le ghette» e intende proporre iniziative incentrate sulla creatività.

L'asilo di Santo Stefano aprirà le danze con un coretto, seguito dalle scuole dell'infanzia del Comune di Brescia, queste ultime accompagnate da chitarra e percussioni etniche. In caso di pioggia, le esibizioni e la mostra si svolgeranno all'auditorium San Barnaba. Un altro palco sorgerà al Mo.Ca, che ospiterà le esibizioni delle scuole in collaborazione con Musical - Mente grazie all'impegno di Paola Ceretta. La mattina sarà inaugurata dall'Istituto Santa Maria degli Angeli, seguito da una serie di studenti provenienti dai licei musicali di Darfo e Brescia. La Festa della Musica delle Scuole quest'anno vede la partnership ufficiale di Trinity College London, ente certificatore internazionale per musica, lingua inglese e arti performative. Il palco Trinity College London sarà collocato in Corso Zanardelli e ospiterà performance di solisti e gruppi da scuole che sono centri Trinity per la Musica provenienti principalmente dalla Lombardia, con la partecipazione di una scuola pugliese.

«Alle 15.30 partirà da Corso Zanardelli anche la Trinity College London Treasure Hunt - annuncia il direttore del Trinity Collega London, Emiliano Valtulini -, una caccia al tesoro in lingua inglese per le strade della città. La presenza di Annalisa Spadolini, presidente del Comitato nazionale per l'Apprendimento pratico della musica per tutti gli studenti (Cnapm) al Ministero dell’Istruzione e del Merito, aggiunge un ulteriore valore a questo evento». In Corso Zanardelli sarà allestita anche la mostra del Collettivo Tartaglia Olivieri (Cot), che prevede l’esposizione di opere e forme d’arte di vario genere realizzate dalle ragazze e dai ragazzi della scuola. (In caso di pioggia le esibizioni si svolgeranno all’auditorium Santa Giulia). Per info: info@festadellamusicabrescia.it.