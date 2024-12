I cold case bresciani al centro della puntata di Messi a fuoco

I cold case bresciani saranno al centro della puntata di Messi a fuoco in onda questa sera su Teletutto a partire dalle 20.30. La riapertura del caso dell’omicidio del gioielliere di Padenghe, Carlo Mortilli, nel 1997, grazie alla prova del Dna, darà il la alla trasmissione condotta da Andrea Cittadini che ne parlerà in studio con il tenente colonnello Francesco Tocci, Comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Brescia, Pierluigi Ferrari, inviato del Tg rai Lombardia, Paolo Bertoli, nerista del Giornale di Brescia, e Paolo Bracchi, fratello Roberto svanito nel nulla il 15 novembre 2013 e del quale non si è mai più saputo nulla.

L’omicidio dell’hotel West Garda, così come è ricordato l’omicidio di Mortilli, è tornato in auge dopo le analisi con le nuove tecniche di indagine, effettuate nel 2008 su un collant da donna, indossato dai rapinatori durante la rapina undici anni prima, analisi che hanno collegato all’omicidio Alessandro Galletta, 51enne oggi sotto processo per quegli eventi. Nel corso della puntata ci si occuperà anche di Eliano, gioielliere di Botticino Mattina ucciso nel corso di una rapina 24 anni fa e di Floriano Gorni, cavatore di Botticino, trovato senza vita a 49 anni in un campo tra Castenedolo e Rezzato l’otto aprile del 2004.

Seconda parte

La seconda parte della trasmissione sarà invece dedicata alla maxi operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Brescia, che ha visto impegnati reparti di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza che hanno eseguito due diverse ordinanze di custodia cautelare per 32 persone accusate a vario titolo di detenzione illegale di armi, riciclaggio, usura e ricettazione, aggravati dal metodo mafioso, oltre al reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un’operazione contro la ‘Ndrangheta che ha coinvolto due politici bresciani e una suora.