I bambini donano un murale ai nonni del centro sociale di Manerba

Un «ponte tra le generazioni» lungo dodici metri e coloratissimo: ecco al centro sociale di Manerba il nuovo murale donato ai nonni dai bimbi della scuola dell’infanzia Don Angelo Merici. L’omaggio speciale è stato inaugurato proprio in occasione della Festa dei Nonni ed è stato realizzato con l’impegno dei piccoli artisti e delle loro insegnanti.

Incontro tra generazioni

L’opera, che misura due metri di altezza e dodici di lunghezza, è diventata il simbolo di un incontro tra generazioni all’insegna della condivisione e dell’amore per la comunità: «Un regalo graditissimo, frutto del lavoro a più mani che sicuramente resterà nel cuore dei nostri nonni e di chi frequenta il centro sociale», ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali, Giuliano Somensini, sottolineando come la struttura abbia ripreso vitalità grazie all’impegno gratuito e volontario del nuovo direttivo.

Tra passato e futuro

Il murale alto due metri e lungo dodici, simbolo di incontro tra le generazioni - © www.giornaledibrescia.it

Il murale non è solo un’opera d’arte, ma anche un messaggio di continuità tra passato e futuro: «Questo muro ci ricorderà quanto sia importante non dimenticare le nostre radici per continuare a crescere insieme, arricchendoci delle storie di chi ci ha preceduto e della bellezza del territorio in cui viviamo», ha aggiunto l’assessore all’Istruzione, Laura Mattia, la quale ha anche voluto ringraziare Mario Raco, l’artigiano che ha dipinto di bianco la parete su cui è stata poi creata l’opera.

Valore educativo

L’insegnante e coordinatrice dell’asilo, Loredana Rossi, ha inoltre sottolineato il valore educativo del progetto, che ha coinvolto bambini e insegnanti: «Con questo dono vogliamo ricordare ai nonni quanto siano una risorsa insostituibile, una presenza preziosa nelle vite dei più piccoli», ha detto, evidenziando l’impegno collettivo che ha riempito uno spazio vuoto di significato.

Anche il sindaco di Manerba, Flaviano Mattiotti, ha voluto dedicare un pensiero ai nonni: «Voi siete i custodi della memoria e della saggezza della nostra comunità. Ogni momento trascorso con i nipoti, ogni racconto e ogni sorriso ha un impatto profondo sulla loro crescita. I bambini dell’asilo hanno preparato per voi un regalo semplice ma significativo, per mostrarvi quanto siete importanti per loro». Il murale, ora parte integrante del centro sociale, rimarrà testimonianza dell’affetto e del legame tra le generazioni.