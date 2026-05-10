Hantavirus sulla Hondius: via all’evacuazione a Tenerife

È iniziata al porto di Granadilla, nel sud di Tenerife , l’evacuazione dei passeggeri della nave da crociera MV Hondius, a bordo della quale è stato rilevato un focolaio di hantavirus . La nave ha attraccato nelle scorse ore nello scalo industriale dell’isola, dove è stata predisposta una complessa operazione sanitaria e logistica coordinata dalle autorità spagnole.

Secondo quanto riferito dal ministero della Salute spagnolo, i primi passeggeri hanno già lasciato l’imbarcazione . Una volta concluso lo sbarco dei croceristi e di parte dell’equipaggio, la nave proseguirà il viaggio verso i Paesi Bassi .

Le operazioni di sbarco

Le operazioni si stanno svolgendo per gruppi separati in base alla nazionalità. I primi a lasciare la Hondius sono stati 13 turisti spagnoli e un membro dell’equipaggio, trasferiti a terra con due lance fino al molo Ribera del porto di Granadilla. Da lì il gruppo è stato accompagnato sotto tendoni allestiti dalla Sanità estera spagnola per i controlli previsti dai protocolli sanitari.

Successivamente i passeggeri sono stati fatti salire a bordo di autobus scortati dagli agenti dell’Unità militare delle emergenze dell’esercito spagnolo, diretti all’aeroporto di Tenerife Sud, distante pochi minuti dal porto. Qui i cittadini spagnoli saranno imbarcati direttamente su un aereo militare con destinazione la base aerea di Torrejón de Ardoz, nei pressi di Madrid.

Le autorità sanitarie hanno precisato che i passeggeri trasferiti sono asintomatici. Per ragioni di sicurezza è stato consentito loro di portare con sé soltanto effetti personali inseriti in sacche di plastica.

La quarantena e gli altri passeggeri

Una volta arrivati a Madrid, i cittadini spagnoli saranno trasferiti all’ospedale centrale della Difesa Gómez Ulla, dove resteranno in osservazione per 42 giorni dall’ultimo contatto avuto a bordo con persone infette. La misura segue le raccomandazioni formulate da Maria Van Kerkhove, direttrice dell’Organizzazione mondiale della sanità per la prevenzione e la preparazione alle epidemie e pandemie, che coordina l’operazione sanitaria.

Dopo il primo gruppo di passeggeri spagnoli è iniziato anche lo sbarco dei croceristi provenienti dai Paesi Bassi. Le autorità locali parlano di operazioni rapide e scaglionate, mentre la Guardia Civil ha chiuso tutti gli accessi al porto industriale di Granadilla durante le procedure di evacuazione.

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Nei prossimi trasferimenti saranno evacuati anche i passeggeri greci e circa metà dell’equipaggio della nave. Tutti i gruppi seguiranno lo stesso protocollo: controlli sanitari a terra, trasferimento scortato all’aeroporto e rimpatrio con voli predisposti dai rispettivi Paesi.